Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μού θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ» (Video)

Με λαμπερές παρουσίες πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 21/5, το πάρτι που οργάνωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τα γενέθλιά του και την ονομαστική του εορτή. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον τραγουδιστή και φίλο της.

Η κ. Γκιλφόιλ έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιήθηκε το event, εκφράζοντας ανοιχτά την εκτίμηση και τον θαυμασμό της για τον γνωστό τραγουδιστή.

«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε», ανέφερε αρχικά.

«Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

