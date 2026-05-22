Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Ο Τομ Χάρντι φέρεται να απολύθηκε από τη σειρά MobLand της Paramount+ μετά από δύο σεζόν.

Ο ηθοποιός απολύθηκε από τη σειρά λόγω «προβλημάτων στα γυρίσματα» με τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ, την 101 Studios και άλλους, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Variety την Παρασκευή.

Ένα ρεπορτάζ του Puck News ισχυρίζεται ότι ο Χάρντι, 48 ετών, καθυστερούσε συνεχώς στην παραγωγή κατά τη διάρκεια της 2ης σεζόν, έδινε συχνά σημειώσεις σεναρίου, άλλαζε τους διαλόγους και δημιουργούσε αναστάτωση στο υπόλοιπο καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους επίσης διάσημους ηθοποιούς Έλεν Μίρεν και Πιρς Μπρόσναν.

Το μέσο ενημέρωσης ισχυρίζεται επίσης ότι η φερόμενη συμπεριφορά του Χάρντι οδήγησε τον Μπάτεργουορθ σχεδόν στην παραίτηση, γεγονός που οδήγησε στην απόλυση του Χάρντι από την Paramount.

Ο Χάρντι πρωταγωνίστησε στο MobLand, ένα αστυνομικό δράμα σε παραγωγή του Γκάι Ρίτσι, ως Harry Da Souza, στο ρόλο διαμεσολαβητή για μια εγκληματική οικογένεια στο Λονδίνο.

Όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα την άνοιξη του 2025, έσπασε το ρεκόρ streaming της Paramount+ ως η μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα σειράς με 2,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Variety, αλλά η ημερομηνία πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Εκτός από τον 73χρονο Μπρόσναν και την 80χρονη Μίρεν, στο καστ του MobLand συμμετέχουν επίσης οι Πάντι Κονσιντάιν, Τζοάν Φρόγκατ, Λόρα Πούλβερ, Άνσον Μπουν, Τζάσμιν Τζόμπσον, Μαντίπ Ντίλον και Ντάνιελ Μπετς.

Η πρώτη σεζόν τελείωσε με τον χαρακτήρα του Χάρντι να μαχαιρώνεται κατά λάθος στο στήθος από τη σύζυγό του Τζαν (Φρόγκατ) — αλλά ο Μπάτεργουορθ διευκρίνισε στην εφημερίδα The Post ότι ο Χάρντι δεν θα απομακρυνόταν από τη σειρά.

«Όχι. Δεν πρόκειται – Αγαπάμε τον Χάρι. Αγαπάμε τον Τομ», επέμεινε ο Μπάτεργουορθ τον Ιούνιο του 2025.

Εκείνη την εποχή, ο Μπάτεργουορθ πρόσθεσε ότι θέλει η σειρά «να προβάλλεται για όσο διάστημα συναρπάζει, ενθουσιάζει και διεγείρει το κοινό».

Ο Χάρντι είχε δηλώσει προηγουμένως στο Esquire ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στο «MobLand» επειδή του επέτρεπε να επιδείξει «διαφορετικά πρόσωπα» όσον αφορά την υποκριτική του ικανότητα.

