Έλεν Μίρεν: Γιατί λέει «όχι» στα φίλτρα, στην αιώνια νεότητα και απορρίπτει την… πίεση να νιώθεις πάντα όμορφη

Η 80χρονη Έλεν Μίρεν είναι διάσημη για την ομορφιά και την τόλμη της στις ερμηνείες της και λίγο πριν τον επόμενο ρόλο της, την συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Πατρίσια Χάισμιθ στην επερχόμενη ταινία Ελβετία, μίλησε στο αμερικανικό Εlle για τη ματαιότητα των τεχνολογικών αγγελιών που κυνηγούν την αιώνια νεότητα, τη χαρά του να μην έχεις καμία πραγματική ρουτίνα ομορφιάς και γιατί το μυστικό για ένα λίφτινγκ μπορεί να είναι ο καλός φωτισμός του μπάνιου.

«Για μένα, η λέξη μακροζωία είναι να είσαι ενεργός, προνοητικός και παραγωγικός για μια μεγάλη περίοδο της ζωής σου. Το να ζεις έχει να κάνει με την απόλαυση των φυσικών στοιχείων της ζωής, την ομορφιά της φύσης, τον ενθουσιασμό της επαγγελματικής επιτυχίας, αν είσαι αρκετά τυχερός να την έχεις, και την οικογένεια και τα παιδιά. Μακροζωία σημαίνει να συνεισφέρεις με όσο το δυνατόν περισσότερους διαφορετικούς τρόπους, για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η ζωή είναι πεπερασμένη. Δεν υπάρχει καμία μάχη γι’ αυτό – όσο κι αν οι άνθρωποι θέλουν να βάζουν τον εαυτό τους στον πάγο, ελπίζοντας ότι μπορεί να ξυπνήσουν σε 50 χρόνια. Είναι ένα όνειρο και μια φαντασίωση. Είναι πολύ περίεργο για μένα. Δεν το ονομάζω γήρανση. Το ονομάζω ενηλικίωση. Μεγαλώνεις συνεχώς μέσα στη ζωή. Αλλά οι τεχνολόγοι που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ιδέα ότι θα γεράσουν και θα πεθάνουν, απλά δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι είναι τόσο αστείο. Απλώς δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Γιατί δεν κάνει πλαστικές επεμβάσεις

Η διάσημη ηθοποιός μίλησε και για την προτροπή σκηνοθέτη να κάνει πλαστική στη μύτη της:

«Δεν πιέστηκα – απλώς κάποιος σκηνοθέτης μου είπε ότι δεν θα έκανα ποτέ καριέρα αν δεν έκανα πλαστική στη μύτη. Ήταν ένας μάλλον ανόητος άντρας. Η υπέροχη, λαμπρή Μπάρμπρα Στράιζαντ έχει ένα προφίλ τόσο ισχυρό, δυνατό και αναμφισβήτητα όμορφο. Θα ήταν παρωδία αν είχε κάνει κάποιο είδος πλαστικής χειρουργικής. Δεν είμαι κατά της πλαστικής χειρουργικής, παρεμπιπτόντως, και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Αν κάνει [κάποιον] να νιώθει καλύτερα, τότε γιατί όχι; Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είσαι δυστυχισμένος με στοιχεία του προσώπου σου.

Η… ζημιά των social media

Η Έλεν Μίρεν δεν διστάζει να στηλιτεύσει την επιρροή των social media στην εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του, που μπορεί να τον οδηγήσει ακόμη και στην κατάθλιψη.

«Πριν σκεφτείτε οτιδήποτε, φροντίστε να έχετε πολύ καλό φωτισμό στο μπάνιο σας, έτσι ώστε κάθε φορά που κοιτάζεστε στον καθρέφτη, να φωτίζεστε όμορφα και να φαίνεστε υπέροχοι. Γιατί από εκείνο το σημείο και μετά, δεν έχει πραγματικά σημασία. Μόλις είδατε την τελευταία εικόνα του εαυτού σας και σκέφτεστε, Ω, φαίνομαι υπέροχος. Και φύγατε. Είναι πολύ φθηνότερο από το να κάνετε λίφτινγκ προσώπου. Μιλάω σοβαρά για τον καλό φωτισμό στο μπάνιο. Ο κακός φωτισμός είναι τόσο καταθλιπτικός. Νομίζω ότι θα ήταν ένα τρομερό λάθος να κάνετε πλαστική χειρουργική όταν είστε στα είκοσί σας. Το πρόσωπό σου αλλάζει. Δεν μου αρέσει να επικρίνω ή να επιτίθεμαι σε ανθρώπους επειδή κάνουν ό,τι τους κάνει ευτυχισμένους. Αλλά το να προσπαθείς να μοιάζεις με μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού σου θα ήταν απαίσιο».

Η Βρετανίδα ηθοποιός περιέγραψε και το τι κάνει για να φροντίζει την εμφάνισή της.

«Πραγματικά δεν έχω (ρουτίνα φροντίδας). Πλένομαι, καθαρίζω το πρόσωπό μου. Χρησιμοποιώ ενυδατική κρέμα κάθε βράδυ και κάθε πρωί, αλλά δεν έχω κάποιο περίπλοκο πρόγραμμα, ειλικρινά. Παίρνω ό,τι υπάρχει».

Ωστόσο, σέβεται πάντα τη γνώμη των επαγγελματιών. «Όποτε συνεργάζομαι με μακιγιέζ, αν κάνω μια φωτογράφιση ή κάτι τέτοιο, δεν τους λέω ποτέ τι να κάνουν. Απλώς λέω, «Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Κάνε ό,τι σε εμπνέει». Επειδή όλοι έχουμε περιορισμένη φαντασία στο τέλος. Είναι πολύ πιο συναρπαστικό να βιώνεις τη φαντασία κάποιου άλλου, τη δημιουργικότητά κάποιου άλλου, και να του επιτρέπεις να δημιουργεί και να μαθαίνει από αυτήν. Πάντα είχα αυτή τη στάση» καταλήγει, κάνοντας μας να θαυμάσουμε κι εμείς αυτή της την στάση.

