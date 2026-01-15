search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:36
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

15.01.2026 17:26

Η Εύη Βατίδου απαντά για την πιο viral ατάκα της, «πώς παίρνω το 100;»- «Δεν ήξερα αν έπρεπε να βάλω το 210 μπροστά»

15.01.2026 17:26
evi vatidou 66- new

Τη δική της εξήγηση έδωσε η Εύη Βατίδου, για την πιο πολυσυζητημένη ερώτησή της , το μακρινό πια 2004, προς τον τότε σύζυγό της Αλέξη Κούγια.

Το πρώην μοντέλο έγινε viral όταν ρώτησε τον γνωστό ποινικολόγο «πώς παίρνω το 100» όταν εκείνος της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία, έξω από τις εγκαταστάσεις του Alter στο Περιστέρι.

Η Εύη Βατίδου, μιλώντας σε ένα live στο TikTok, μίλησε για τη σύγκρουση του Αλέξη Κούγια και του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

«Εκείνη την εποχή η κόντρα τους ήταν το κάτι άλλο, είχαμε στιγμές απείρου κάλλους, μπορεί να πήγαιναν στο αυτόφωρο και έριχναν ροχάλες ο ένας στον άλλον. Τη μία τσακωνόντουσαν, την άλλη αγαπιόντουσαν», είπε αρχικά.

Ένα βράδυ, ο  Αλέξης Κούγιας, εκνευρισμένος που δεν τον έβγαζαν τηλεφωνικά, αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο στούντιο, και η Εύη Βατίδου τον ακολούθησε, χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε, όπως δήλωσε. Όταν έφτασαν στο κανάλι Alter, η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη με τον Κούγια να προσπαθεί να μπει μέσα ανεπιτυχώς. Τότε ο δικηγόρος της ζήτησε να πάρει το 100, με την Βατίδου να τον ρωτά: «Πώς παίρνουν το 100;».

«Τότε μόλις είχε μπει στις σταθερές γραμμές το 210. Εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν απ’ το κινητό έπρεπε να βάλεις το 210 ή αν πατήσεις κατευθείαν 100 θα σε βγάλει στην Άμεση Δράση. Όταν μου είπε “πάρε το 100”, λέω πολύ απλά “πώς παίρνουν το 100”. Αυτή είναι η ιστορία» εξήγησε και η απάντησή της μας άφησε… άφωνους.

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

