search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 22:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 20:12

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)

03.09.2025 20:12
tik tok mitsotakis

Πρόσκληση σε challenge έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όσους τον ακολουθούν στο TikTok, κάνοντας ο ίδιος την αρχή, καθώς το «στοίχημα» που έβαλε στον εαυτό του ήταν να προσπαθήσει να πει σε ένα λεπτό όσα έκανε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα.

Στο βίντεο αναφέρεται σε 11 κινήσεις, από την παράδοση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου και την αξιολόγηση του ΕΣΥ, μέχρι τις άδειες στα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, την εφαρμογή My Street και τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ.

Τελικά χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. «Εδώ κάτι αλλάζει, ή πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε», κατέληξε.

@kyriakosmitsotakis_

Πάμε να κάνουμε ένα challenge;

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία τη θέση της

Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

ΠΑΣΟΚ: Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

emvolia paidia 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Matthew_Perry
LIFESTYLE

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

6646311
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη: Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι έδωσαν το παρών (Photos/Videos)

Untitled-design-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ergazomenoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Το 13ωρο είναι υποχρεωτικό - Όλη η αλήθεια σε 9 ερωταπαντήσεις

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 22:12
pinakas_2608_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

emvolia paidia 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πιστή στο δόγμα του αντιεμβολιαστή Κένεντι η Φλόριντα: Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των παιδιών

Matthew_Perry
LIFESTYLE

Ένοχη δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης» στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι

1 / 3