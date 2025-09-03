To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)

Πρόσκληση σε challenge έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όσους τον ακολουθούν στο TikTok, κάνοντας ο ίδιος την αρχή, καθώς το «στοίχημα» που έβαλε στον εαυτό του ήταν να προσπαθήσει να πει σε ένα λεπτό όσα έκανε η κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα.

Στο βίντεο αναφέρεται σε 11 κινήσεις, από την παράδοση του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου και την αξιολόγηση του ΕΣΥ, μέχρι τις άδειες στα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, την εφαρμογή My Street και τον μηδενισμό των χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ.

Τελικά χρειάστηκε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό. «Εδώ κάτι αλλάζει, ή πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: Να ξεκαθαρίσει η Λευκωσία τη θέση της

Τσίπρας: Συνεχίζει τη μίνι καμπάνια εν όψει Economist και ΔΕΘ – «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην κλεπτοκρατία»

ΠΑΣΟΚ: Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες