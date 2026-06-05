Σύρος: Χειροπέδες σε 44χρονο τραγουδιστή για αποπλάνηση 14χρονης

Ένας 44χρονος τραγουδιστής συνελήφθη στη Σύρο, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για αποπλάνηση 14χρονης.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελία των γονέων της ανήλικης, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο της κόρης τους μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει με τον καλλιτέχνη μέσα στο 2025. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, η οποία στη συνέχεια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 2/6, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος απορρίπτει όσα του καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν βάση.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού μετά τη σύλληψη του τραγουδιστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το togegonos.gr, ο 44χρονος, λίγο πριν τη μεταγωγή του στις φυλακές, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις.

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