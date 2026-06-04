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04.06.2026 23:52

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

04.06.2026 23:52
asthenoforo

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4/6, στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του αφότου παρέσυρε μία πεζή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε.

Από την ανατροπή τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που παρασύρθηκε και διεκομίσθη σε νοσοκομείο παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 00:29
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Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

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