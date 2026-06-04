Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4/6, στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του αφότου παρέσυρε μία πεζή.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε.
Από την ανατροπή τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που παρασύρθηκε και διεκομίσθη σε νοσοκομείο παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.
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