Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4/6, στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του αφότου παρέσυρε μία πεζή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε.

Από την ανατροπή τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που παρασύρθηκε και διεκομίσθη σε νοσοκομείο παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

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