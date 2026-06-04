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04.06.2026 21:24

Ανεστίδης για την αθώωση του: «Προσπάθησαν να μου κλείσουν το στόμα, είμαι καθαρός σαν αστραπή»

04.06.2026 21:24
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Κατέπεσαν οι κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη.

Μετά από μήνες που είχαν παγώσει οι λογαριασμοί του δεν μπορούσε να κάνει καμία συναλλαγή, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών απεφάνθη ότι: 

  • δεν προέκυψε να φέρει ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης 
  • η προέλευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη

O Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο OPEN  δήλωσε ότι προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα. «Δικαιώθηκα. Φώναζα από την αρχή ότι είμαι καθαρός σαν αστραπή. Προσπάθησαν να μου κλείσουν το στόμα γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και δύο χρόνια. Πώς λειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έφτιαχνε τις απάτες, ποιοι ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί, οι διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ… Κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινόταν και τους καταδίκασαν», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως «θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπαίτιοι που μας έστειλαν αυτό το εξευτελιστικό δικόγραφο. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλα, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει – είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ -. Θα τους κυνηγήσω μέχρι που να πατήσουν μαύρο χιόνι», είπε.

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