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04.06.2026 17:27

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκληρός δίσκος με ηχητικό υλικό βρέθηκε στη δουλειά του 41χρονου 

04.06.2026 17:27
gynaikoktonia-kalamata

Δεν βρέθηκαν οι κοριοί με τους οποίους ο 41χρονος παρακολουθούσε την 39χρονη σύζυγο του στην Καλαμάτα

Η Βασιλική είχε πει στους φίλους της ότι ο σύζυγος της και μετέπειτα δολοφόνος της κατάφερνε να γνωρίζει κάθε κίνηση της. 

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου βρέθηκαν τάμπλετ, κινητά, USB, όχι όμως καταγραφικές συσκευές.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο λογιστικό γραφείο, όπου εργαζόταν ο 41χρονος, βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος καταχωνιασμένος σε μία κούτα κάτω από κόλλες Α4.

Ο σκληρός δίσκος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περιέχει ηχητικό υλικό από παρακολουθήσεις, ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί προς το παρόν η συσκευή με την οποία έγινε η καταγραφή. Στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους εντοπίστηκε GPS Tracker.

Εντωμεταξύ, η αστυνομία έχει κατασχέσει και το καταγραφικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας. 

Απολογείται το Σάββατο

Ο 41χρονος θα απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Ο ίδιος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, διότι η Βασιλική κινήθηκε απειλητικά εναντίον του.

Η ιατροδικαστική εξέταση πάντως δεν στοιχειοθετεί άμυνα, αλλά μένος κάτα του θύματος, το οποίο μαχαίρωσε ο δράστης 45 φορές.

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