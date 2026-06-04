Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα με νεκρό 82χρονο από πυροβολισμό – Ο αδελφός του υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα

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Τη ζωη του από πυροβολισμό έχασε 82χρονος στα Τρίκαλα.
Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν δύο αδέλφια.
Ο 86χρονος αδελφός του κάλεσε στην αστυνομία και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, καθώς το καθάριζε.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 82χρονος.
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