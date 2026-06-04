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04.06.2026 15:47

Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα με νεκρό 82χρονο από πυροβολισμό – Ο αδελφός του υποστηρίζει ότι ήταν ατύχημα

04.06.2026 15:47
peripoliko

Τη ζωη του από πυροβολισμό έχασε 82χρονος στα Τρίκαλα.

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στην πιλοτή οικοδομής όπου διέμεναν δύο αδέλφια.

Ο 86χρονος αδελφός του κάλεσε στην αστυνομία και είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, καθώς το καθάριζε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 82χρονος. 

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