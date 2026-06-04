search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 14:45

Βόλος: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά Δημοσίου από κτηνοτρόφο για την ευλογιά 

04.06.2026 14:45
aigoprovata

Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του Δημοσίου από κτηνοτρόφο από την περιοχή του Αλμυρού διεκδικώντας αποζημίωση όχι μόνο για να ζώα που χάθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς αλλά και για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές από τη στιγμή που η κτηνοτροφική του μονάδα χαρακτηρίστηκε μολυσμένη.

Ο κτηνοτρόφος σύμφωνα με το taxydromos.gr,  ζητά να αναγνωριστούν οι παραλείψεις και καθυστερήσεις που υπήρξαν από τα όργανα της διοίκησης τόσο στην πρόληψη της ευλογιάς όσο και στην αντιμετώπιση της ζωονόσου που είχε οικονομικές συνέπειες.

Η ευθύνη που επιρρίπτει στο δημόσιο είναι πως όφειλε να προβεί σε θανάτωση των ζώων εγκαίρως κι όχι μετά από μία εβδομάδα ή και 20 ημέρες και να αποζημιώσει και για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές στην εκμετάλλευση που χαρακτηρίστηκε μολυσμένη.

Διαβάστε επίσης:

Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά στη Φιλοθέη – Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας – Όλες οι απαντήσεις

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

nasos athanasiou kideia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:15
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

1 / 3