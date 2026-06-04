Βόλος: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά Δημοσίου από κτηνοτρόφο για την ευλογιά 

Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά του Δημοσίου από κτηνοτρόφο από την περιοχή του Αλμυρού διεκδικώντας αποζημίωση όχι μόνο για να ζώα που χάθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς αλλά και για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές από τη στιγμή που η κτηνοτροφική του μονάδα χαρακτηρίστηκε μολυσμένη.

Ο κτηνοτρόφος σύμφωνα με το taxydromos.gr, ζητά να αναγνωριστούν οι παραλείψεις και καθυστερήσεις που υπήρξαν από τα όργανα της διοίκησης τόσο στην πρόληψη της ευλογιάς όσο και στην αντιμετώπιση της ζωονόσου που είχε οικονομικές συνέπειες.

Η ευθύνη που επιρρίπτει στο δημόσιο είναι πως όφειλε να προβεί σε θανάτωση των ζώων εγκαίρως κι όχι μετά από μία εβδομάδα ή και 20 ημέρες και να αποζημιώσει και για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές στην εκμετάλλευση που χαρακτηρίστηκε μολυσμένη.

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