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04.06.2026 12:44

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Νέα προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 41χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του

04.06.2026 12:44
ginaikoktonia-kalamata

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής, στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος ζήτησε νέα προθεσμία με το αίτημά του να γίνει δεκτό και την απολογία του να προγραμματίζεται για το πρωί του Σαββάτου

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να επιμείνει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.

Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα που αποδίδεται από την ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης κατακρεούργησε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.

Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα κινήθηκε εναντίον του.

Οι Αρχές, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν συμβάδιζαν με τα ευρήματα της έρευνας και έτσι αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του.

Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη.

Ο 41χρονος την παρακολουθούσε – ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της – και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».

Όπως αποκάλυψε χθες, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:28
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