Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – «Την κλωτσούσε έγκυο και την έδερνε από τα 17»

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες μαρτυρίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα για τα όσα πέρναγε η 39χρονη στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, καθώς ήταν μαζί από τότε που η γυναίκα πήγαινε στο σχολείο.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να είχε τοποθετήσει ακόμα και GPS και συσκευή παρακολούθησης στη μητέρα των παιδιών του.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στις Αρχές.

Ο 41χρονος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας.

Η υπεράσπισή του επιμένει ότι ο κατηγορούμενος δέχθηκε αρχικά επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Παρακολουθούσε την Βασιλική με GPS και κοριό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε συστηματικά κάθε κίνηση της 39χρονης.

Ειδικότερα, στο όχημά της εντοπίστηκε συσκευή GPS που επέτρεπε τον εντοπισμό των μετακινήσεών της, ενώ μέσα στο σπίτι βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της είχε τη δυνατότητα να ακούει ακόμα και τις συνομιλίες της.

«Την έδερνε από τα 17»

«Από τα 17 την έδερνε. Μέχρι τα 39 πόσα χρόνια είναι;», είπε μάρτυρας στο Mega.

Η δικηγόρος στην οποία είχε απευθυνθεί η 39χρονη, αποκάλυψε ότι ο δράστης την κακοποιούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος.

Ωστόσο, η γυναίκα δεν έφευγε από τον γάμο της, καθώς ο 41χρονος την απειλούσε ότι σε τέτοια περίπτωση θα φρόντιζε να μην ξαναδεί τα παιδιά τους.

«Τη χτυπούσε και την κλωτσούσε όταν ήταν έγκυος. Της έλεγε και την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δεν θα πάρεις, ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτό ήταν ο φόβος της ο μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη σχολή χορού

Η 39χρονη είχε κάνει γνωστά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε σε φίλους της από τη σχολή χορού, στην οποία πήγαινε, αναφέροντας παθολογική ζήλια, σοβαρά προβλήματα και περιστατικά ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της.

Είχε μάλιστα προειδοποιήσει τους φίλους της ότι αν δεν ερχόταν σε μάθημα, αυτό θα οφειλόταν στη δύσκολη κατάσταση που βίωνε.

Όπως ανέφεραν, τους είχε πει χαρακτηριστικά: «Αν κάποια στιγμή μου συμβεί κάτι, καλέστε την αστυνομία. Θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου».

Οι συμμαθητές της απευθύνθηκαν στην αστυνομία, όταν παρατήρησαν την απουσία της, κάτι που οδήγησε σε έρευνα.

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