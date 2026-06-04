search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 08:02

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι

04.06.2026 08:02
paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» η 3χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν την παρέσυρε αυτοκίνητο σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 20:00, σε καταυλισμό Ρομά στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε το κορίτσι, την ώρα που ο οδηγός του προσπαθούσε να ξεπαρκάρει.

Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Αναζητούνται οι γονείς της 3χρονης -Δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο να τη δουν

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο μέρες μετά το ατύχημα, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την προβληματική διαβίωση ανηλίκων σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχε δεχτεί ανώνυμη αναφορά για παραμέληση παιδιών από τους γονείς τους.

Ειδικότερα, τα παιδιά φέρονται να έτρωγαν από κάδους και να βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση, ενώ υπήρχε και ισχυρισμός για σωματική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και πως αν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

Διαβάστε επίσης

Καιρός σήμερα: Σκηνικό αστάθειας με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει (videos)

Εντοπισμός 38 μεταναστών νότια της Γαύδου

Πανελλήνιες 2026: Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kalamata gynaikotonia vasiliki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – «Την κλωτσούσε έγκυο και την έδερνε από τα 17»

xasis_kamenavourla
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη χασισοφυτεία με πάνω από 1.300 δενδρύλλια, μία σύλληψη (photos)

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Αλμοδόβαρ, Τζιμ Σέρινταν και το 6ο Scary Movie (Videos)

nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τραγωδία με ζευγάρι τουριστών – Πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και ξεψύχησε ο ίδιος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

konstantopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, το 2015 στο Μαξίμου διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

merts 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο – Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γερμανία

ilion
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στο Ίλιον από μοτοσικλετιστή - Βίντεο ντοκουμέντο 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

kalamata gynaikotonia vasiliki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – «Την κλωτσούσε έγκυο και την έδερνε από τα 17»

xasis_kamenavourla
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη χασισοφυτεία με πάνω από 1.300 δενδρύλλια, μία σύλληψη (photos)

1 / 3