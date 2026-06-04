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04.06.2026 07:23

Πανελλήνιες 2026: Με τέσσερα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ

04.06.2026 07:23
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Στη δεύτερη φάση των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισέρχονται σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα της Ανατομίας – Φυσιολογίας II, των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), των Δικτύων Υπολογιστών και των Αρχών Βιολογικής Γεωργίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η διαδικασία ξεκινά στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.

Η συνέχεια του προγράμματος
Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα ακόλουθα μαθήματα:

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
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