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04.06.2026 07:08

Πάτρα: Έβδομος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

04.06.2026 07:08
Fylakes

Ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου καταγράφηκε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε επτά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο κρατούμενος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει την παρέμβαση τοπικών φορέων, οι οποίοι είχαν ζητήσει απαντήσεις για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό προσωπικό.

Όλες τις υποθέσεις βάσει του πρωτοκόλλου τις αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας.

Έχει συντάξει επτά δικογραφίες χωρίς καμία πρόοδο.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
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