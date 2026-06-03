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03.06.2026 22:03

Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στο Ίλιον από μοτοσικλετιστή – Βίντεο ντοκουμέντο 

03.06.2026 22:03
ilion

Άγρια επίθεση δέχθηκε οδηγός λεωφορείου στο Ίλιον από μοτοσικλετιστή.

Ο οδηγός φαίνεται ότι ενώ σταμάτησε για να κατέβουν οι επιβάτες, έριξε τη μηχανή του μοτοσικλετιστή

Εκνευρισμένος ο μοτοσικλετιστής ζήτησε τον λόγο από τον οδηγό του λεωφορείο και του επέμενε να κατέβει να του δείξει τις ζημιές που προκάλεσε τη στη μηχανή του.

Ο οδηγός του λεωφορείου τον ακολούθησε και ο μοτοσικλετιστής άρχισε να του ρίχνει γροθιές «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές», περιέγραψε από το νοσοκομείο.

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