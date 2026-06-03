Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος ήθελε να γνωρίζει κάθε κίνηση της Βασιλικής – Είχε «φυτέψει» GPS tracker στο αυτοκίνητο και κοριούς στο διαμέρισμα

Την Πέμπτη (4/6) θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγο του στην Καλαμάτα.

Ο 41χρονος ήθελε να γνωρίζει κάθε κίνηση της Βασιλικής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 είχε τοποθετήσει GPS tracker στο αυτοκίνητο της, αλλά και κοριούς στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν, ώστε να ακούει τις συνομιλίες της.

Η αστυνομία έχει βρει τις καταγραφικές συσκευές και έχει ξεκινήσει η απομαγνητοφώνηση του υλικού.

Αίσθηση προκαλεί το ψεύτικο όνομα που είχε δώσει ο 41χρονος στο ψεύτικο προφίλ που διατηρούσε στο instagram. Ο 41χρονος παρακολουθούσε τη δραστηριότητα της Βασιλικής από ένα προφίλ που έφερε το όνομα «thana_tos8511».

Παντελώς αβάσιμος ο ισχυρισμός της άμυνας

Σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί και ιατροδικαστική εξέταση. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά ο ισχυρισμός της άμυνας φαίνεται εντελώς αβάσιμος.

Ο 41χρονος μαχαίρωνε τη Βασιλική επί δύο λεπτά, καταφέροντας της 45 πλήγματα. Στη σορό της εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα, ενώ εκείνος έφερε μόλις τρεις αμυχές. Αφού την αποτέλειωσε έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της, ώστε να σκηνοθετήσει το άλλοθι του. Ωστόσο, το έβαλε στο αριστερό ενώ η 39χρονη ήταν δεξιόχειρας.

Με την αδελφή της Βασιλικής τα δύο παιδιά του ζευγαριού

Η αδελφή της Βασιλικήες εξομολογήθηκε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι σχεδίαζαν μαζί τη φυγή της.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο 41χρονος γυναικοκτόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδελφή της απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο δράστης «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την αδελφή της, ενώ σημείωσε ότι «αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα».

Αναφερόμενη στα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι »είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

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