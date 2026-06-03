Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί η συνέργεια για τον 18χρονο που συνόδεψε τον δράστη στο πάρκο ζήτησε η εισαγγελέας

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Την απαλλαγή των τριών κατηγορούμενων (18, 20, 20 ετών) για υπόθαλψη στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου Θεόφιλου στο πάρκο Ασυρμάτου πρότεινε η εισαγγελέας του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
Ωστόσο, η εισαγγελέας πρότεινε τη διαβίβαση πρακτικών της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία (κακούργημα) για τον 18χρονο, ο οποίος ήταν στο πάρκο μαζί με τον 20χρονο καθ’ομολογία δράστη.
«Δεν έσπευσαν να ενημερώσουν καν τις αρχές ενώ γνώριζαν. Έμειναν με το δράστη και την επόμενη ημέρα πήγαν στην αστυνομία. Θεωρώ ιδιαιτέρως θλιβερό τόσο νέα παιδιά να μην στέκονται δίπλα στον άνθρωπο. Υποτίθεται ότι οι γενιές βελτιώνονται αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη κάτι τόσο σοβαρό – ανθρωποκτονία- και δεν ενημέρωσαν. Επέλεξαν να μείνουν με τον δράστη και δεν λειτούργησαν υπέρ της αλήθειας και της Δικαιοσύνης», τόνισε η εισαγγελέας για να προσθέσει, ωστόσο, πως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν ένοχοι για υπόθαλψη οι τρεις νέοι.
Για τον 18χρονο είπε «Δεν το χωράει η λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησε έτσι. Ακόμη και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι. Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα».
Ο 18χρονος στην απολογία του είπε ότι είδε τον 20χρονο να τραβά μαχαίρι και να τραυματίζει τον Θεόφιλο. «Δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Κ. (τον καθ ομολογίαν δολοφόνο) να πάμε για μπύρα να τα πούμε. Πάρκαρε το αμάξι στον έξω από το πάρκο Ασυρμάτου. Καθώς περπατάγαμε είδα τον Κ. να είναι λίγο ανήσυχος και απομακρύνθηκε από μένα. Εγώ μιλούσα στο κινητό με την κοπέλα μου. Μετά από λίγο είδα να μπαίνει στο πάρκο το αδικοχαμένο παιδί και είδα να πλησιάζει ο ένας τον άλλο. Άκουσα από τον Κ. να του φωνάζει “ποιανού το σπίτι θα γ@@@@;”. Είδα τον Κ. να βγάζει το μαχαίρι και να τον τραυματίζει. Έτρεξα στο σημείο να τους προλάβω. Τότε ο Κ. μου είπε “πάμε να φύγουμε”. Πήγα μαζί του, αγχώθηκα, δεν ήθελα να του φέρω αντίρρηση. Πήγαμε μετά σπίτι να αλλάξει ρούχα. Καθώς ήμουν μόνος μέσα στο αμάξι και τον περίμενα σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία αλλά με κατέβαλε φόβος. Ο Κ. ήταν οξύθυμος….».
Συνεχίζοντας ο νεαρός κατηγορούμενος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν ο ίδιος, ο δολοφόνος και οι δυο κοπέλες σε σπίτι που νοίκιασαν στην Αργυρούπολη, έχοντας μάθει πως ο 27χρνος νέος ήταν νεκρός. «Βρέθηκε σε σπίτι στην Αργυρούπολη. Δε είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Κατά τις 3:30 έφυγα και το πρωί που πήγα για δουλειά εκεί κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης».
Πρόεδρος: Μετά από 12 ολόκληρες ώρες;
Η 20χρονη είπε ότι Θεόφιλος της ζητούσε να τα ξαναβρούν και ότι δεν γνώριζε καλά τον 20χρονο δράστη, παρά το γεγονός ότι διατηρούσαν δεσμό. «Παλιά ο Θ. είχε εκφράσει μια ζήλια για αυτό το άτομο (τον δράστη). Εγώ δεν είχα αναφέρει ποτέ στο δράστη ότι με ενοχλούσε ο Θ. Μιλούσα με τον Θ., δεν με ενοχλούσε, μου έστελνε κάποια μηνύματα για επανασύνδεση. Στην αρχή του χωρισμού τον είχα κάνει αποκλεισμό αλλά μετά μου έστελνε μηνύματα και μου ζήταγε να μιλάμε απλά και του είπα εντάξει. Είχα ρωτήσει τον δράστη αν έχει κάποιο θέμα με αυτό και μου είπε όχι. Μια φορά με είχε πάρει ο Θ. και απάντησε ήρεμα στο τηλεφώνημα ο δράστης. Γενικά δεν υπήρχε ένταση στα τηλέφωνα. Υπήρχε μόνο ειρωνικό ύφος από το δράστη».
Η 20χρονη γυναίκα, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης έκλαιγε φωνάζοντας «δεν αντέχω, δεν αντέχω» -μάλιστα κάποια στιγμή η μητέρα του θύματος της απάντησε «εγώ δεν αντέχω» -αναφέρθηκε ακόμη στη συνάντηση που είχε με τους συγκατηγορούμενούς της: «Μπήκαμε στο ίδιο αυτοκίνητο όλοι μαζί και πήγαμε σε αυτό το σπίτι στην Αργυρούπολη. Εγώ έλεγα ασυναρτησίες δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω την κατάσταση» είπε.
Η τρίτη κατηγορούμενη είπε μεταξύ άλλων στη δίκη της απολογία: «Η φίλη μου από τη συμπεριφορά του δράστη κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο δράστης μας είπε τελικά ότι μαχαίρωσε τον Θ. και μας έδειξε και τη φωτογραφία με το ματωμένο μαχαίρι! Ήθελε να φανεί ότι το έκανε για να προστατέψει τη φίλη μου. Άλλοι ήταν άλλοι οι λόγοι. Ήθελε να φανεί ανώτερος του θύματος. Σαν τον ζήλευε. (…) Μετά από λίγο καταλήξαμε να ξαναβγούμε με τα ίδια παιδιά».
Με την έναρξη της δίκης κατέθεσε ο πατέρας του άτυχου νέου, η οικογένεια του οποίου παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη. «Έχω 39 χρόνια καριέρας στην Ελληνική Αστυνομία και έχω απόλυτη γνώση σε όσα θα σας καταθέσω. Το παιδί μου ξεψύχησε στο σημείο που έπαιζε μπάλα μαζί μου. Εκεί τον βρήκα εγώ ο ίδιος», είπε συγκλονίζοντας το ακροατήριο ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου και συνέχισε: «Τον άφησε εκεί ο δολοφόνος και έφυγε. Τρέξανε όλοι και φύγανε. Μετά ο δράστης άλλαξε και ρούχα. Τον άφησαν να σπαρταράει. Ευτυχώς βρέθηκαν εκεί δυο παιδιά άγνωστα και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Συνέχισαν μετά όλοι τους σα να μη συνέβη τίποτα. Πήγανε βόλτα, καμία ανθρωπιά καμία ενσυναίσθηση. Νεκροί τελείως. Ρώταγαν αν ζούσε λες και πάτησαν ένα ποντίκι, ένα περιστέρι. Είναι όλοι σε απόλυτη συμφωνία. Σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρθηκε για το παιδί μου».
Φορτισμένος ο πατέρας του 27χρονου αναφέρθηκε μάλιστα και στη στιγμή κατά την οποία έμαθε από τη υπηρεσία του για τη δολοφονία αλλά και στην 20χρονη κοπέλα με την οποία ο γιος του διατηρούσε δεσμό. «Το βράδυ έλαβα μήνυμα από την υπηρεσία ότι υπήρξε δολοφονία στο πάρκο του Ασυρμάτου. Πήγα και είδα το παιδί μου πεσμένο κάτω μέσα στα αίματα», είπε και συνέχισε: «Μετά διάβασα την κατάθεση της Μ….. Νόμιζα ότι το παιδί μου ήταν ο δολοφόνος. Ξέχασε να μας πει τα δώρα που της έκανε, θυμήθηκε μόνο να πει μόνο ότι ο γιος μου ήταν χειριστικός και είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν το είπε τυχαία αυτό. Το έκανε για να φτιάξει το υπερασπιστικό χαλί για τον δράστη. Το παιδί μου ήταν ένα παιδί μάλαμα και δεν το λέω ως πατέρας».
Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι μητέρες των τριών κατηγορουμένων. Η μητέρα του 20χρονου υποστήριξε ότι ο γιος της φοβήθηκε και για αυτό δεν ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, ενώ οι μητέρες των δυο κοριτσιών έκαναν λόγο για σοκ που υπέστησαν οι κόρες τους όταν έμαθαν για τη δολοφονία. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του.
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