search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 16:45

Λυμπερόπουλος και Μπακέλας για την ηγεσία του Αρείου Πάγου

03.06.2026 16:45
areios_pagos_new

Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (58), έναντι της Αντιπροέδρου Χρυσούλας Πλατιά, για τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου, μετά τη ψηφοφορία της Διοικητικής Ολομέλειας και της Ολομέλειας της Εισαγγελίας ΑΠ για την επιλογή των 5 επικρατέστερων για τη θέση του νέου Προέδρου και του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού στις 30 Ιουνίου αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης η σημερινή Πρόεδρος ΑΠ Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας ΑΠ Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Την πρώτη θέση κατέλαβε στην προτίμηση των συναδέλφων του για τη θέση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου ο Αντεισαγγελέας ΑΠ Ευάγγελος Μπακέλας, με 70 ψήφους, έναντι του συναδέλφου του Βασίλη Φλωρίδη, που ήρθε δεύτερος με 62 σταυρούς.

Για τη θέση του Προέδρου ΑΠ ακολουθούν οι Αντιπρόεδροι Σωκράτης Πλαστήρας και Αλεξάνδρα Αποστολάκη με ψήφους 48 και 43 αντίστοιχα, ενώ πέμπτος στην προτίμηση των συναδέλφων του ήρθε ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενβιζελέας, που συγκέντρωσε 40 σταυρούς.

Επίσης για τη θέση του Εισαγγελέα ΑΠ τρίτη ήρθε η Αντεισαγγελέας Ευσταθία Καπαγιάννη με 32 ψήφους, τέταρτος ο Αντεισαγγελέας Δημήτρης Μητρουλιάς με 29 και πέμπτη η συνάδελφος τους Μαρία Γκανέ με 26 ψήφους.

Να σημειωθεί ότι, η ψήφος των δικαστών δεν είναι δεσμευτική για το υπουργικό συμβούλιο, που θα επιλέξει τα νέα πρόσωπα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

    Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, 58

    Σωκράτη Πλαστήρα, 48

    Χρυσούλα Πλατιά, 51

    Αλεξάνδρα Αποστολάκη, 43

    Παvαγιώτη Βεvιζελέα, 40

    Γεώργιo Σχoιvoχωρίτης, 39

    Αικατερίνη Χονδρορίζου, 35

    Βαρβάρα Πάπαρη, 19

    Μιχαήλ Αποστολάκη, 4

Ακόμη, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα, ανέδειξε κατά σειρά ψήφων, τους εξής:

    Ευάγγελo Μπακέλα, 18

    Βασίλειο Φλωρίδη, 16

    Δημήτριo Μητρoυλιά, 10 

    Μαρία Γκαvέ, 10 

    Άvvα Καλoυτά, 7

    Ευσταθία Καπαγιάννη, 7 

    Στυλιανό Κωσταρέλλο, 6

    Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη, 2

    Ελέvη Καρκαμπoύvα, 1 

    Σoφoκλή Λoγoθέτη, 1 

Επίσης, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

   Ευάγγελoς Μπακέλας, 70

   Βασίλειος Φλωρίδης, 62

   Ευσταθία Καπαγιάννη, 32

   Δημήτριoς Μητρoυλιάς, 29 

   Μαρία Γκαvέ, 26

Οι προεπιλογές των δικαστών του ΣτΕ, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ, που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας, έχουν ως εξής:

   1)  Παρασκευή Μπραίμη, 49

   2) Χριστίνα Σιταρά, 35

   3) Σοφία Βιτάλη, 25

   4)  Μαρία Σωτηροπούλου, 25

   5)  Δημήτρης Βασιλειάδης, 25

   6)  Βασίλης Ανδρουλάκης, 23

   7)  Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, 22

   8)  Ρωξάνη Γιαννουλάτου, 20

Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

Συναγερμός στον Ασπρόπυργο από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

Πέλλα: Χειροπέδες σε πατέρα και γιο για ναρκωτικά – Καλλιεργούσαν κάνναβη, βρέθηκε και κοκαΐνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί η συνέργεια για τον 18χρονο που συνόδεψε τον δράστη στο πάρκο πρότεινε η εισαγγελέας

iran-doriforoi-88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις (Video)

diamantopoulou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντοπούλου: Δεν παρακαλάμε κανέναν για συνεργασία

alain_delon
LIFESTYLE

O «πόλεμος των Ντελόν» συνεχίζεται μετά τον θάνατο του διάσημου πατέρα τους – Η διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας και τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:41
agios-dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί η συνέργεια για τον 18χρονο που συνόδεψε τον δράστη στο πάρκο πρότεινε η εισαγγελέας

iran-doriforoi-88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πυρηνικός κίνδυνος του Ιράν είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν τις επιθέσεις Τραμπ, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις (Video)

1 / 3