Λυμπερόπουλος και Μπακέλας για την ηγεσία του Αρείου Πάγου

Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (58), έναντι της Αντιπροέδρου Χρυσούλας Πλατιά, για τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου, μετά τη ψηφοφορία της Διοικητικής Ολομέλειας και της Ολομέλειας της Εισαγγελίας ΑΠ για την επιλογή των 5 επικρατέστερων για τη θέση του νέου Προέδρου και του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού στις 30 Ιουνίου αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης η σημερινή Πρόεδρος ΑΠ Αναστασία Παπαδοπούλου και ο Εισαγγελέας ΑΠ Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Την πρώτη θέση κατέλαβε στην προτίμηση των συναδέλφων του για τη θέση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου ο Αντεισαγγελέας ΑΠ Ευάγγελος Μπακέλας, με 70 ψήφους, έναντι του συναδέλφου του Βασίλη Φλωρίδη, που ήρθε δεύτερος με 62 σταυρούς.

Για τη θέση του Προέδρου ΑΠ ακολουθούν οι Αντιπρόεδροι Σωκράτης Πλαστήρας και Αλεξάνδρα Αποστολάκη με ψήφους 48 και 43 αντίστοιχα, ενώ πέμπτος στην προτίμηση των συναδέλφων του ήρθε ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Βενβιζελέας, που συγκέντρωσε 40 σταυρούς.

Επίσης για τη θέση του Εισαγγελέα ΑΠ τρίτη ήρθε η Αντεισαγγελέας Ευσταθία Καπαγιάννη με 32 ψήφους, τέταρτος ο Αντεισαγγελέας Δημήτρης Μητρουλιάς με 29 και πέμπτη η συνάδελφος τους Μαρία Γκανέ με 26 ψήφους.

Να σημειωθεί ότι, η ψήφος των δικαστών δεν είναι δεσμευτική για το υπουργικό συμβούλιο, που θα επιλέξει τα νέα πρόσωπα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ανέδειξε κατά σειρά ψήφων τους εξής:

Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, 58

Σωκράτη Πλαστήρα, 48

Χρυσούλα Πλατιά, 51

Αλεξάνδρα Αποστολάκη, 43

Παvαγιώτη Βεvιζελέα, 40

Γεώργιo Σχoιvoχωρίτης, 39

Αικατερίνη Χονδρορίζου, 35

Βαρβάρα Πάπαρη, 19

Μιχαήλ Αποστολάκη, 4

Ακόμη, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την ανάδειξη εισαγγελέα, ανέδειξε κατά σειρά ψήφων, τους εξής:

Ευάγγελo Μπακέλα, 18

Βασίλειο Φλωρίδη, 16

Δημήτριo Μητρoυλιά, 10

Μαρία Γκαvέ, 10

Άvvα Καλoυτά, 7

Ευσταθία Καπαγιάννη, 7

Στυλιανό Κωσταρέλλο, 6

Νίκη-Αvαστασία Μoυζάκη, 2

Ελέvη Καρκαμπoύvα, 1

Σoφoκλή Λoγoθέτη, 1

Επίσης, η ψηφοφορία από την Ολομέλεια για την ανάδειξη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχει ως εξής:

Ευάγγελoς Μπακέλας, 70

Βασίλειος Φλωρίδης, 62

Ευσταθία Καπαγιάννη, 32

Δημήτριoς Μητρoυλιάς, 29

Μαρία Γκαvέ, 26

Οι προεπιλογές των δικαστών του ΣτΕ, κατά την σχετική μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη προ ημερών, για την ανάδειξη των υποψιών συμβούλων Επικρατείας οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι κενές θέσεις των αντιπροέδρων του ΣτΕ, που θα δημιουργηθούν στην εκπνοή του δικαστικού έτους (30 Ιουνίου) και οι ψήφοι που έλαβε ο καθένας, έχουν ως εξής:

1) Παρασκευή Μπραίμη, 49

2) Χριστίνα Σιταρά, 35

3) Σοφία Βιτάλη, 25

4) Μαρία Σωτηροπούλου, 25

5) Δημήτρης Βασιλειάδης, 25

6) Βασίλης Ανδρουλάκης, 23

7) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, 22

8) Ρωξάνη Γιαννουλάτου, 20

Τα αποτελέσματα από τις ψηφοφορίες θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και εκείνος με την σειρά του θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο, αφού προηγούμενα προηγηθεί η ακρόαση όλων των υποψηφίων από την Βουλή.

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