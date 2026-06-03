search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 15:39

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

03.06.2026 15:39
nestle
Photo: Flickr/ © Muto / William Gammuto

Πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη Nestlé Hellas Α.Ε. για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων βασικών κατηγοριών κατανάλωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, η παράβαση αφορά προϊόντα των κατηγοριών καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρεται, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που διενεργούνται για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η εξέταση και των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στον Ασπρόπυργο από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μαζί μπάλα» κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου

Αρκαδία: Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

Tsipras-Famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πρόταση για ενωτικό ψηφοδέλτιο θα επιμείνει ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή με το βλέμμα στον Τσίπρα

ukraine_troops_3012_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία βλέπει ανοιχτό παράθυρο για συνομιλίες μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 15:46
ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες- Ρήτρα διαφυγής για δαπάνες στην ενέργεια συστήνει η Επιτροπή

nestle
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 3 εκατ. στη Nestlé Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους

1
ADVERTORIAL

Grand οpening για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα – Ολοήμερο πάρτι με χορηγούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Pepper και Happy το Σάββατο 6 Ιουνίου

1 / 3