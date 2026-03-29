Η Nestle κάνει πλάκα με τους 400.000 KitKat που εκλάπησαν: «Οι κλέφτες πήραν το μήνυμα κυριολεκτικά και έκαναν ένα διάλειμμα με περισσότερους από 12 τόνους»

Μια… γλυκόπικρη κλοπή σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (26/3) σε φορτηγό που μετέφερε 413.793 τεμάχια της «νέας σειράς σοκολάτας» της KitKat, ενώ διέσχιζε την Ευρώπη.

Οι περίπου 12 τόνοι μπάρες σοκολάτας που εκλάπησαν, ενδέχεται να προκαλέσουν ελλείψεις στην αγορά.

Εκπρόσωπος της Nestle, μητρικής εταιρείας της KitKat, επιβεβαίωσε την κλοπή στην εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Nestle, το φορτηγό είχε αναχωρήσει από εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία με προορισμό την Πολωνία, όταν σημειώθηκε η ληστεία. Το όχημα και το φορτίο δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Athletic, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η χιουμοριστική ανακοίνωση της Nestle

«Πάντα ενθαρρύνουμε τον κόσμο να κάνει ένα διάλειμμα με KitKat», ανέφερε η Nestle σε δήλωσή της, κάνοντας λογοπαίγνιο με το γνωστό σλόγκαν της. «Φαίνεται όμως πως οι κλέφτες πήραν το μήνυμα κυριολεκτικά και… έκαναν ένα διάλειμμα με περισσότερους από 12 τόνους της σοκολάτας μας».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Παρόλο που αναγνωρίζουμε το εξαιρετικό γούστο των δραστών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα κλιμακούμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Με δεδομένο ότι πλέον επιστρατεύονται τακτικά όλο και πιο εξεζητημένες μέθοδοι, επιλέξαμε να δημοσιοποιήσουμε τη δική μας εμπειρία, με την ελπίδα να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτή την ανησυχητική τάση».

Η συνεργασία με τη Formula 1

Σύμφωνα με το Athletic, οι κλεμμένες σοκολάτες ανήκαν στη νέα σειρά Formula One της KitKat, που δημιουργήθηκε μετά τη συνεργασία της μάρκας με τη F1 ως επίσημη σοκολάτα του πρωταθλήματος. Οι μπάρες είχαν σχήμα εμπνευσμένο από αγωνιστικά αυτοκίνητα, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική υφή των σοκολατών KitKat.

Η Nestle προειδοποίησε ότι, λόγω της κλοπής, ενδέχεται οι σοκολάτες να εμφανιστούν σε ανεπίσημες αγορές. Εάν συμβεί αυτό, οι Αρχές μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα μέσω των μοναδικών κωδικών παρτίδας που φέρει κάθε μπάρα.

