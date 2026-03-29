Δολοφονία σε έπαυλη στο Λος Άντζελες: Κληρονόμος εκατομμυρίων ο τρανς δράστης και εραστής του θύματος

Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση δολοφονίας της 48χρονης Κάρλα Μαριμπέλ Ροντρίγκεζ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που μοιραζόταν με τον τρανς σύντροφό της στο Μπέβερλι Γκρόουβ του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο νωρίς το πρωί της Κυριακής, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε κατοικία στην οδό La Peer Drive. Οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη από πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Μαζί της, νεκρός βρέθηκε και ο σκύλος της, ο οποίος επίσης είχε πυροβοληθεί.

Ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση συνελήφθη ο 27χρονος Έμιλι Έμεραλντ Βογκντ, ο οποίος κρατείται με υψηλή εγγύηση και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με έντονη ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου έναν χρόνο, ενώ φέρεται να ζούσε έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής, πραγματοποιώντας ταξίδια και διαμένοντας σε ακριβά ξενοδοχεία. Παρά την εικόνα ευημερίας, άτομα από το περιβάλλον τους ανέφεραν ότι υπήρχαν εντάσεις και ερωτήματα γύρω από τη συμπεριφορά του 27χρονου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από γνωστούς και συγγενείς ως έντονα κτητικός.

Στενοί συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν ότι η γυναίκα ενδεχομένως σκεφτόταν να απομακρυνθεί από τη σχέση, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανό κίνητρο. Παράλληλα, ερευνάται και το οικονομικό υπόβαθρο του υπόπτου, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με οικογενειακή περιουσία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που συγκλονίζει το Λος Άντζελες.

Διαβάστε επίσης:

