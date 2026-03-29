«Ελάτε, σας περιμένουμε» απαντά η Τεχεράνη στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις – Κατηγορούν τον Τραμπ για διπλό παιχνίδι

Στο «κόκκινο» βρίσκεται πλέον η παγκόσμια ανησυχία για τις φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή που συνεχώς φουντώνουν.

Η Τεχεράνη σήκωσε το γάντι απέναντι στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις, διαμηνύοντας: «Ελάτε, σας περιμένουμε».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμφανίζονται πρόθυμες για διαπραγματεύσεις, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν μυστικά χερσαία επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το IRNA, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι «ο εχθρός στέλνει δημόσια μήνυμα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα προετοιμάζει επίθεση στο έδαφος», προσθέτοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν Αμερικανούς στρατιώτες να εισέλθουν στο έδαφος για να μπορέσουν να εξαπολύσουν πυρά εναντίον τους».

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf:



The enemy openly sends messages of negotiation and dialogue, while covertly planning a ground invasion.



Unaware that our men are waiting for American troops to enter on the ground so they can set them ablaze and punish their regional… pic.twitter.com/UosfF8FvkD — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Η απόφαση, για μια νέα φάση του πολέμου, αν τελικά ληφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους από σήμερα, όπως τα ιρανικά drone και τους πυραύλους, ακόμη και τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αναφέρει η εφημερίδα.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και πεζικό.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, χθες Σάββατο, την άφιξη του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli στη Μέση Ανατολή με μονάδα ταχείας αντίδρασης περίπου 2.500 πεζοναυτών, που αναλαμβάνουν αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν κινήσεις από πλοίο σε ακτή, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και εφόδων.

