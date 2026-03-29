ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 13:03
29.03.2026 12:22

«Ελάτε, σας περιμένουμε» απαντά η Τεχεράνη στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις – Κατηγορούν τον Τραμπ για διπλό παιχνίδι

Στο «κόκκινο» βρίσκεται πλέον η παγκόσμια ανησυχία για τις φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή που συνεχώς φουντώνουν.

Η Τεχεράνη σήκωσε το γάντι απέναντι στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις, διαμηνύοντας: «Ελάτε, σας περιμένουμε».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμφανίζονται πρόθυμες για διαπραγματεύσεις, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν μυστικά χερσαία επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το IRNA, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι «ο εχθρός στέλνει δημόσια μήνυμα διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα προετοιμάζει επίθεση στο έδαφος», προσθέτοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν Αμερικανούς στρατιώτες να εισέλθουν στο έδαφος για να μπορέσουν να εξαπολύσουν πυρά εναντίον τους».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Η απόφαση, για μια νέα φάση του πολέμου, αν τελικά ληφθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους από σήμερα, όπως τα ιρανικά drone και τους πυραύλους, ακόμη και τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αναφέρει η εφημερίδα.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή, σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και πεζικό.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, χθες Σάββατο, την άφιξη του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli στη Μέση Ανατολή με μονάδα ταχείας αντίδρασης περίπου 2.500 πεζοναυτών, που αναλαμβάνουν αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν κινήσεις από πλοίο σε ακτή, συμπεριλαμβανομένων επιδρομών και εφόδων.

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ – Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

«Όχι Βασιλιάδες, Όχι ICE, Όχι Πόλεμος»: Χιλιάδες συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ κατά του Τραμπ (Photos)

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι – 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τη νέα Κεντρική Επιτροπή εκλέγουν οι σύνεδροι, 506 υποψήφιοι για 271 θέσεις (Λίστα)

DIAS ASTYNOMIA
Αγρίνιο: Αναζητούνται 3 ανήλικοι για το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο της πόλης

Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

Φουντώνει η μάχη της κεντρικής επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι - 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

