Μέση Ανατολή: Δεύτερο χτύπημα των Χούθι στο Ισραήλ και ιρανικοί πύραυλοι κατά Ντουμπάι – 2500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στην περιοχή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκτά νέο, ανησυχητικό βάθος, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης μπαίνουν ενεργά στη σύγκρουση.

Η πρώτη επιχείρηση που ανακοίνωσαν προς υποστήριξη του Ιράν, σε μια στιγμή που η περιοχή φλέγεται από διαδοχικά χτυπήματα, ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο σε έναν ήδη πολυεπίπεδο πόλεμο.

Στο Ισραήλ τραυματίστηκαν πολλά άτομα από ιρανική πυραυλική επίθεση ενώ για ακόμη μία νύχτα, η Τεχεράνη σφυροκοπήθηκε και το Ιράν απάντησε με πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.

Το στρατηγείο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», που εδρεύει στη Λάρισα, εξέδωσε προειδοποίηση για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας στην περιοχή της Υεμένης και στον Κόλπο του Άντεν.

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν από θραύσματα κατά την άμεση πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ , ανακοίνωσαν η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) και ο στρατός.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις έγιναν στο Ισραήλ , οι οποίες συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και συλλήψεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την άφιξη του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli στη Μέση Ανατολή.

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο.

Το Πακιστάν θα φιλοξενήσει σήμερα Κυριακή (29/03) συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, όπου θα συζητηθεί το «πού οδεύουν οι διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφορές για επίθεση του Ιράν στο Ντουμπάι με πυραύλους και drone

Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι.

Η Αρχές του Εμιράτου έκαναν λόγο για «επιτυχημένες» επιχειρήσεις αναχαίτισης από την αεράμυνα.

Ο Παχλαβί ζητά να μην υπάρξει συμφωνία με τους ηγέτες του Ιράν και προειδοποιεί τις ΗΠΑ

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη του Ιράν, εξέφρασε την αντίθεσή του στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους σημερινούς ηγέτες του Ιράν, λέγοντας ότι θα αποτελούν πάντα απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα απομεινάρια αυτού του καθεστώτος είναι να αγοράσουν χρόνο, να εξαπατήσουν και να κλέψουν», είπε ο 65χρονος Παχλαβί, ο οποίος έχει προωθηθεί ως πιθανός ηγέτης στο Ιράν παρόλο που έζησε εξόριστος για 47 χρόνια. «Δεν θα είναι ποτέ ειλικρινείς ή αληθινοί συνεργάτες για την ειρήνη».

Μιλώντας στη Διάσκεψη Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών στο Τέξας, ο Παχλαβί είπε ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις ως τρόπο για να «αγοράσει χρόνο» προτού επιστρέψει σε αυτό που αποκάλεσε «παλαιούς τζιχαντιστικούς τρόπους απειλής της Αμερικής».

Έφτασαν 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες σύμφωνα με τον στρατό των ΗΠΑ

Ένα πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που μεταφέρει περίπου 2.500 πεζοναύτες έφτασε στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Διακόπηκε η παραγωγή χάλυβα στο Ιράν μετά από ισραηλινά πλήγματα

Όπως έγινε γνωστό από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανεστάλη η παραγωγή χάλυβα στο Ιράν, μετά από ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις,

Η Khuzestan Steel Company ανακοίνωσε ότι «οι γραμμές παραγωγής έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», έπειτα από ζημιές που υπέστησαν αρκετές μονάδες κατά τις επιθέσεις της Παρασκευής.

Σύμφωνα με αναφορές, το εργοστάσιο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες χαλυβουργίες της χώρας και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της βιομηχανικής παραγωγής του Ιράν.

Ιράν: Νέα επίθεση εναντίον του πυρηνικού της σταθμού στο Μπουσέρ

Το Ιράν κατήγγειλε νέα επίθεση κατά του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού του σταθμού του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, την τρίτη σε διάστημα 10 ημερών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Καμία ζημιά δεν αναφέρθηκε στον ενεργό αντιδραστήρα και καμία εκπομπή ραδιενέργειας, και οι συνθήκες στον σταθμό είναι φυσιολογικές», ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το πλήγμα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 23:40 τοπική ώρα (23:10 ώρα Ελλάδος).

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν, είχε δεχθεί ξανά επίθεση στις 17 και στις 24 Μαρτίου, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Μετά το δεύτερο πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε την απομάκρυνση προσωπικού της που εργάζεται σε αυτόν τον πυρηνικό σταθμό ρωσικής τεχνολογίας, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές των ετών του 2010 και έχει δύο αντιδραστήρες.

Αυτός έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρωσία κατασκεύαζε δύο νέες μονάδες στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα χθες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Το Ιράν ανακοίνωσε την εξάρθρωση τρομοκρατικής ομάδας στην Γκολεστάν

Στο μεταξύ, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν δύο άτομα που κατηγορούνται για σχεδιασμό ένοπλης επίθεσης στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν οργάνωση συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά δυνάμεων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια εφόδου σε κρησφύγετο βρέθηκαν τέσσερα όπλα Colt και 43 σφαίρες.

