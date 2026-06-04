4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

Καλημέρα σας

Από τα γκάλοπ που βγαίνουν αυτές τις ημέρες – 6 μέχρι στιγμής από την ώρα που ανακοινώθηκαν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού – τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει έκπληξη.

Η εικόνα που φιλοτεχνείται από τις μετρήσεις Interview, Real Polls, Alco, Opinion Poll, Puls και GPO, είναι πάνω κάτω ίδια:

– Η ΝΔ διατηρεί δυνάμεις, αλλά δεν ξεπερνά το ψυχολογικό όριο 30%, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα είναι καθαρά δεύτερη, ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού παλεύουν για την τρίτη θέση, με το σκορ να είναι 4-2 προς ώρας (στις 4 έρευνες πιο πάνω το ΠΑΣΟΚ, στις άλλες δύο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία) αλλά όλα οριακά.

– Το περίπου 15% του Τσίπρα δεν εκπλήσσει. Μετά από περιπλάνηση του χώρου που κινούνταν ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ, ένα ποσοστό περίπου 80% των επιδόσεων του 2023, πήγε στον ιστορικό ηγέτη του. Αφού ουδείς τον εξέφρασε με πειστικότητα, επέστρεψε στον Τσίπρα, με άλλα λόγια.

– Το 12% που εμφανίζει η Καρυστιανού είναι ουσιαστικά το ποσοστό που εμφανίζεται την τελευταία διετία να εκφράζεται με δυσαρέσκεια, θυμό, αντισυστημισμό. Απλή λογική και αριθμοί Γουάτσον. Αν θέλετε και μία εκτίμηση, μάλλον την υποεκτιμούν σε αυτή τη φάση την Καρυστιανού. Ίσως δεν πιστεύουν ότι αυτά που βρίσκουν θα έχουν διάρκεια.

– Η μερική πτώση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο θεαματική όσο μαρτυρά η απώλεια της δεύτερης θέσης και είναι μάλλον φυσιολογική. Επί δύο χρόνια ουσιαστικά δεν κέρδισε τον πάλαι ποτέ χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απέσπασε σοβαρό ποσοστό από τους δυσαρεστημένους με την κυβέρνηση και μοιραία χάνει σε αυτή τη φάση την προσοχή και την όποια δυναμική θα μπορούσε να έχει αν εξακολουθούσε να κινείται μόνο του στηνκεντροαριστερά.

Να με συμπαθάτε, αλλά όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται είναι να έχουμε να λέμε.

– Είναι λοιπόν μία φωτογραφία της στιγμής: Τα δύο νέα κόμματα είναι στο επίκεντρο, κερδίζουν από την περιέργεια των ψηφοφόρων και θα φανεί, είτε σύντομα, είτε αργότερα, εάν αυτό το σκηνικό θα παγιωθεί ή είναι παροδικό και θα ανατραπεί υπό το βάρος της σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης που εξελίσσεται.

Νόημα στις συνεργασίες

Το πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι κυρίως οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, αλλά η ανάδειξη της πολιτικής κρίσης που βιώνει καιρό τώρα.

Ας ξεκαθαρίσουν τι έχουν αποφασίσει για την εκλογική στρατηγική και τις μετεκλογικές επιλογές.

Ή θα δώσουν νόημα (έστω χωρίς ονόματα και… διευθύνσεις) στην «πολιτική αλλαγή με προοδευτική διακυβέρνηση, που έχει πει το συνέδριο ή θα εκπέμπουν διαρκώς αντιφατικά μηνύματα, που είναι και το χειρότερο. Πάντως δεν τους φταίει ο Δούκας, που μιλάει ανοιχτά για την κατεύθυνση των συνεργασιών.

Αν δεν το πράξουν λοιπόν, είναι μάλλον πιθανό ότι ο προοδευτικός / αντικυβερνητικός κόσμος, θα στραφεί αλλού. Διότι στις εκλογές ο κόσμος αυτός ψάχνει κυβέρνηση, όχι αντιπολίτευση.

– Τον δεξιόστροφο, που αποζητάει μόνο σταθερότητα θα τον χάσουν έτσι κι αλλιώς όταν πιέσει τα πράγματα ο Μητσοτάκης, μην έχουν ψευδαισθήσεις.

Τα βάρη του Τσίπρα

Για τον Τσίπρα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

Μέχρι τώρα άντεξε και δεν έβαλε στο κάδρο παλαιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Και φαίνεται ότι του βγαίνει, καθώς έτσι δείχνει ότι αναζητά πράγματι κάτι νέο.

Το πρόβλημα όμως είναι τι θα κάνει μόλις θα αρχίσουν να του χτυπούν την πόρτα.

Για παράδειγμα, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν (η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας) θα γίνουν δεκτοί; Ποιοι, πότε και πώς; Ακόμα και ξεχωριστά να πάνε, πάλι θα θολώσει η εικόνα. Άλλωστε ο Τσίπρας ούτε από «Αριστερά» έχει ανάγκη – το έβαλε και μόνος στον τίτλο ο άνθρωπος – ούτε αυτοί πρεσβεύουν κάποια «Νέα».

Μην σας πω ότι είναι πιο παλιοί κι από τους παλιούς. Μία προσοχή οφείλει να τη δείξει ο πρόεδρος Αλέξης.

– Στο μεταξύ ακόμα δεν κατάλαβα ποιο είναι το νόημα να αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Δραγασάκης, όταν θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Αλλιώς παλιός είναι, μπαρουτοκαπνισμένος, έχει περάσει από δεκάδες θέσεις ευθύνες, έχει φάει την αριστερά με το κουτάλι, έχει απολαύσει προνόμια, άρα κάτι ξέρει.

Μεταγραφές, θέσεις και παγκίτες

Επισπεύδει τις μεταγραφές βουλευτών το ΠΑΣΟΚ.

Η πίεση από τα γκάλοπ και η αναταραχή στο εσωτερικό – με τις υπόγειες αμφισβητήσεις στον Ανδρουλάκη – αναγκάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη να κινηθεί γρήγορα και να κλείσει τους παίκτες… συγνώμη, τους βουλευτές με τους οποίους έχει ανοίξει κουβέντα εδώ και καιρό.

Η πιο θεαματική μεταγραφή φαίνεται ότι θα είναι ο Μάριος ο Σαλμάς, που έχει ανέβει στην εκτίμηση των Πασόκων λόγω της σκληρής κριτικής στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το πρόβλημα με τον Σαλμά είναι ότι δεν βρίσκεται εύκολα… εκλογική περιφέρεια. Ο άνθρωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπλέξει με την Αιτωλοακαρνανία, αλλά στο λεκανοπέδιο τα πράγματα είναι του τύπου «τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του». Ή αλλιώς, εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες θα ανεμίσουν; Το ΠΑΣΟΚ έχει πέντε όλους κι όλους βουλευτές στην Αττική και σε όσες περιφέρειες διατηρεί ελπίδα για δεύτερη, υπάρχει ισχυρός παγκίτης – πχ στο Βόρειο Τομέα ο Μάντζος παραμονεύει την Αποστολάκη, στον Νότιο η Διαμαντοπούλου τον Παυλίδη, στον Δυτικό ο Καρχιμάκης την Γιαννακοπούλου. Για την Α’ Αθήνας καμία συζήτηση για δεύτερη έδρα, όπως και στην Ανατολική Αττική. Και στη Β’ Πειραιά έρχεται η Κασιμάτη να προσπεράσει τον Διαμαντίδη, εφόσον το ΠΑΣΟΚ βγάλει έδρα. Όπερ σημαίνει, δύσκολο το παζλ…

– Δεν συντρέχει το ίδιο πρόβλημα με την Θοδώρα Τζάκρη, εάν συμφωνηθεί η επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ. Έχει κλειδωμένη την έδρα στην Πέλλα και… σώζονται και οι δύο: Και το κόμμα και η Θοδώρα.

Εν κινήσει

Παρεμπιπτόντως, και επειδή λέμε για αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, εκτιμώ πως θα είναι χρήσιμη μία επισήμανση με όσα έχω αλιεύσει (και κυκλοφορούν στην πιάτσα): Αλλαγή εν κινήσει δεν νοείται. Όσο το σκέφτονται δεν λογαριάζουν καλά τα πράγματα. Και πάντως τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο δεν τίθεται ούτε ψιθυριστά που λέμε. Και σίγουρα δεν θα προέλθει από πτέρυγες που βάζουν αμιγώς πολιτικά θέματα, ζητήματα στρατηγικής συνεργασιών και μιλάνε ανοιχτά γι’ αυτά.

Το «εν κινήσει» αφορά και προέρχεται απ’ όσους έχουν άλλα θέματα – θεωρούν ότι ήρθε η σειρά τους πχ – ή βλέπουν ότι κινδυνεύουν οι βουλευτικές έδρες…

Αυτά…

Ο Κασσελάκης, η διάψευση και το… άτμισμα

Η στήλη ανέφερε χθες τη διάχυτη σπερμολογία περί μεταγραφής Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι το θεωρεί τρολάρισμα.

Αλλά δεν φανταζόταν ότι υπήρχε όντως μία μικρή φωτιά, πίσω από τον καπνό. Βλέπετε τώρα με το… άτμισμα υπάρχει και καπνός χωρίς φωτιά.

Έλα όμως που κάτι γινόταν στο παρασκήνιο τώρα που γυρίζει με τις μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ.

Τελικά αναγκάστηκε ο Κασσελάκης να διαψεύσει τα σενάρια.

Αφοί Κορδέλλου: Συνέλευση με προσκλήσεις, όρια και μάσκες

Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε δει γενικές συνελεύσεις που θύμιζαν οικογενειακά τραπέζια, άλλες που εξελίχθηκαν σε πεδίο μάχης και κάποιες που άφησαν εποχή για τις ατάκες και τις συγκρούσεις τους. Η Αφοί Κορδέλλου, πάντως, φαίνεται ότι επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση: όσο το δυνατόν λιγότερες εκπλήξεις.

Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση της 23ης Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής προκάλεσε αρκετά σχόλια στην αγορά. Όχι για τα οικονομικά αποτελέσματα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά για τους κανόνες συμμετοχής.

Οι μέτοχοι καλούνται να υποβάλουν εκ των προτέρων τα ερωτήματά τους εγγράφως. Κάτι που οδήγησε αρκετούς να αναρωτηθούν αν στις γενικές συνελεύσεις του μέλλοντος οι ερωτήσεις θα γίνονται μόνο με… προκράτηση. Γιατί, ως γνωστόν, οι πιο δύσκολες ερωτήσεις συνήθως γεννιούνται μετά τις απαντήσεις.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η εταιρεία προβλέπει παρουσία ενός εκπροσώπου ανά τράπεζα και μέχρι δύο δημοσιογράφων. Ούτε ένας παραπάνω. Κάτι σαν VIP λίστα εισόδου, με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Και ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλώς μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης, η τελευταία λεπτομέρεια ήταν εκείνη που τράβηξε τα περισσότερα χαμόγελα. Η πρόσκληση συνιστά τη χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη φυσική παρουσία στη συνέλευση.

Κάπως έτσι, σε μια αγορά που συχνά παραπονιέται για έλλειψη ενδιαφέροντος, η Αφοί Κορδέλλου κατάφερε να κάνει τη γενική συνέλευση να συζητιέται πριν καν πραγματοποιηθεί. Και όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των σχέσεων μεταξύ βασικών μετόχων, εκτιμούν ότι το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας, αλλά σε όσα θα ειπωθούν πίσω από τις κλειστές πόρτες της.

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