Η «μεγάλη παραίτηση» του ΠΑΣΟΚ: Χωρίς πρωτιά, προτιμά την αντιπολίτευση παρά την αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης

Νέα τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ φέρνουν οι δημοσκοπήσεις, που το κατατάσσουν τρίτο ή ακόμα και τέταρτο, αλλά και η έλλειψη στρατηγικής για την επόμενη ημέρα των εκλογών, ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Στην πραγματικότητα, φαίνεται να επικρατούν πρωτοφανείς αυτοκτονικές τάσεις στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ηγεσία να υιοθετεί και να εκφωνεί αλλοπρόσαλλες, αμήχανες και συχνά αντιφατικές πολιτικές θέσεις.

Και μάλιστα επικρατεί, είτε πλήρης εγκατάλειψη των συνεδριακών αποφάσεων, είτε ακόμα και διατύπωση αντίθετων θέσεων με όσα συζήτησε και υιοθέτησε η ανώτατη συλλογική διαδικασία του Κινήματος.

Επί δύο μήνες, αφότου τελείωσε το συνέδριο δηλαδή, από το ΠΑΣΟΚ εκφράζονται μία σειρά από θέσεις, που μπερδεύουν εντελώς το όποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει:

Από το… «δεν θα πούμε από τώρα με ποιους θα συνεργαστούμε και δεν θα συνεργαστούμε μετά τις εκλογές» στο «θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μας, μηδέ της ΝΔ εξαιρουμένης».

Και από το…. «η ΝΔ είναι αντίπαλός μας μέχρι τις εκλογές» της Άννας Διαμαντοπούλου, έως τη δήλωση που έκανε ο Κώστας Σκανδαλίδης ότι εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο στις εκλογές, τότε σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα μείνει στην αντιπολίτευση.

Κι αν οι θέσεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ διατυπώνονται εδώ και καιρό με διάφορους τρόπους, κυρίως από τη «δεξιά» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, η τελευταία άποψη περί «παραμονής στην αντιπολίτευση» φαίνεται να έχει ιδιαίτερο βάρος στις συνθήκες που διαμορφώνονται εσχάτως, αλλά και ειδικά επειδή διατυπώνεται από τον κ. Σκανδαλίδη, ένα ιστορικό στέλεχος του Κινήματος.

Άμυνα μέχρι τελικής (αλλά… τελικής όμως) πτώσης

Στην πραγματικότητα η παρέμβαση Σκανδαλίδη μοιάζει περισσότερο σαν ανάχωμα απέναντι στην ασύνταχτη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ για την εκλογική του στρατηγική και τις επιλογές του την επόμενη ημέρα, παρά σαν ρεαλιστική και λογική τοποθέτηση στις πολιτικές εξελίξεις.

Η προσέγγιση τύπου «όλα ή τίποτα», ήτοι «ή είμαστε πρώτοι ή δεν κάνουμε καμία συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας» αποτελεί «θανάσιμη περιχαράκωση» – αν όχι την πιο μεγαλειώδη παραίτηση πολιτικού κόμματος, που θα μπορούσε να υπάρξει-, εφόσον μιλάμε βέβαια για κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση και σαφή επιδίωξη να αναλάβει ή έστω να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της χώρας και όχι για έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προφανώς διαβλέπει τον κίνδυνο να επικρατήσει μία ρητορική που διαμορφώνει έντονα την αίσθηση πως το Κίνημα ετοιμάζεται να συγκυβερνήσει με τη δεξιά και θέλει να ανατρέψει αυτή την εντύπωση.

Από την άλλη όμως, αντιμετωπίζοντας μάλλον με φοβικό σύνδρομο – όπως μάλλον το μεγαλύτερο του ΠΑΣΟΚ – την οποιαδήποτε συζήτηση που εμπλέκει σε σενάρια συνεργασίας έστω και εξ απαλών ονύχων το όνομα του… Αλέξη Τσίπρα (καθότι αυτός ο άλλος ισχυρός παίκτης στο προοδευτικό χώρο), κλείνει άρον άρον το κεφάλαιο αυτό, με το συγκεκριμένο τρόπο.

Ο κ. Σκανδαλίδης λέει χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομα στις εκλογές και εάν βγει πρώτο θα επιχειρήσει να σχηματιστεί μία κυβέρνηση με βάση το ίδιο. Διαφορετικά δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση!

«Πρωτιά ή αντιπολίτευση» και δύο αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο η θέση «πρωτιά ή αντιπολίτευση» δεν φάνηκε να αποτελεί συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον με βάση όσα έγιναν και εκφωνήθηκαν επισήμως γνωστά εκείνες.

Αλλά και αν θεωρηθεί ότι το συνέδριο δεν αποσαφήνισε αυτού του είδους τις στρατηγικές κινήσεις και τις δυνητικές επιλογές τίθενται εύλογα ερωτήματα για το τι θέλει τελικά το ΠΑΣΟΚ να κάνει σε αυτές τις εκλογές και τι επιδιώκει για την επόμενη ημέρα.

Είναι προφανώς λογικό πως εάν βγει το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές έχει πολύ μεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Ακόμα και να πάει σε δεύτερες κυνηγώντας ακόμα και ποσοστά αυτοδυναμίας.

Αλλά με δεδομένο ότι αυτή την ώρα απέχει κατά πολύ – ίσως να είναι δυσθεώρητη η απόσταση – από τον στόχο αυτό, υπάρχουν τα εξής ερωτήματα/σενάρια:

Εάν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τη δεύτερη θέση και η ΝΔ είναι πρώτη σε «απόσταση βολής», θα απευθύνει ή όχι πρόταση συνεργασίας (σε προγραμματική βάση πάντα) σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις (ακόμα και στον Τσίπρα) για μία δυναμική νίκης; Είτε για να πετύχει όντως μία συνεργασία είτε για να εκθέσει όποια προοδευτι8κή δύναμη «λειτουργήσει» προστατευτικά για την πρωτιά της ΝΔ; Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο (ή και τέταρτο), αλλά έχει προκύψει ρεαλιστική προοπτική προοδευτικού «μετώπου» (ακόμα και με τον Τσίπρα μέσα και πάντα σε προγραμματική βάση) που μπορεί να νικήσει τη ΝΔ στις δεύτερες εκλογές, θα μπει στη συζήτηση ή θα αφήσει να εξελιχθούν τα πράγματα ερήμην του, δωρίζοντας τον προοδευτικό κόσμο σε άλλους;

Χαμένη ψήφος;

Η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει μία γενναία συζήτηση, σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων (αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, όχι σε συνεργασία με τη ΝΔ, πολιτική αλλαγή με προοδευτική διακυβέρνηση), οδηγεί κατά τα φαινόμενα στη δημοσκοπική αποψίλωση του Κινήματος. Εδικά όταν δαιμονοποιεί την άποψη του Χάρη Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ηγηθεί μίας συζήτησης ώστε να πείσει πως εγγυάται ένα σχέδιο πολιτικής αλλαγής στη χώρα – και είναι η μόνη δύναμη που θα το επιδιώξει χωρίς κομματικούς εγωισμούς – ώστε να κερδίσει και να συσπειρώσει έτσι τον προοδευτικό κόσμο γύρω από έναν μεγάλο στόχο.

Διότι, διαφορετικά, αντιμετωπίζει πλέον μία διπλή υπαρξιακή απειλή – και όλα δείχνουν ότι δεν την αποκρούει καθόλου αποτελεσματικά:

Πρώτον, το μπέρδεμα και το θολό μήνυμα, που είναι ό,τι χειρότερο στην πολιτική. Όταν δεν ξέρεις πού να πας, πας παντού και στην πραγματικότητα πουθενά.

Και δεύτερον είναι η «χαμένη ψήφος»: Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να μπει σε συζητήσεις για (προοδευτική) κυβέρνηση τότε είναι δύσκολο να συγκρατήσει και να κερδίσει ψηφοφόρους. Οι προοδευτικοί ψηφοφόροι αναζητούν άλλη κυβέρνηση όχι την ίδια αντιπολίτευση.

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