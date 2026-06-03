«Ανοίγματα» από Χαρίτση σε Τσίπρα: Αξιοσημείωτη η δυναμική της ΕΛΑΣ, μιλάει σε όσους ήταν εκτός πολιτικού παιχνιδιού

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μία δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού», ανέφερε ο πρώην αρχηγός της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πιστεύει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. «Μην ξεχνάμε τον παράγοντα κοινωνία και γενικά για τον κόσμο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό κόσμο που δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει από την κυβέρνηση», πρόσθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην έχει φέρει τη χώρα ανάποδα για τις τελευταίες αποκαλύψεις του καταδικασμένου απόστρατου του IDF».

«Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα είναι η ανασυγκρότηση και η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς, εμείς για αυτό το σχέδιο θέλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Για αυτό το σχέδιο είμαστε παρόντες», ανέφερε επίσης ο Αλέξης Χαρίτσης.

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