Οικονομία «Ιανός» για την κυβέρνηση: Ακρίβεια και επιδόματα στο δρόμο προς τις εκλογές   

Στο πεδίο της οικονομίας θα κριθεί τελικά η μάχη της δεύτερης τετραετίας. Η κυβέρνηση το γνωρίζει, κοινοβουλευτικά στελέχη με μεγάλη πείρα το ομολογούν, οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας το επαναλαμβάνουν με επιμονή.

Η εικόνα που αναδύεται από τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου επιβεβαιώνει αυτό που ψιθυρίζεται εδώ και μήνες στους διαδρόμους του Μεγάρου Μαξίμου. Η ακρίβεια παραμένει το κορυφαίο πρόβλημα των πολιτών, με ποσοστό 55% σύμφωνα με τη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24 και αποτελεί ταυτόχρονα το πιο τοξικό ζήτημα για τη κυβερνώσα παράταξη.

Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου επιβαρύνουν περαιτέρω την κυβερνητική θέση. Ο ελληνικός πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5% τον Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο του 2026 καταγράφοντας έντονη επιτάχυνση. Υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψαν μόνο η Βουλγαρία (6,3%) και η Λιθουανία (5,1%), ενώ η Ελλάδα βρέθηκε σημαντικά πάνω από μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης όπως η Γερμανία (2,7%), η Γαλλία (2,8%) και η Ιταλία (3,3%). Ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η απόκλιση είναι εμφανής και πολιτικά κοστοβόρα.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού παραδέχονται ότι η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Ο πόλεμος στο Ιράν, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι, μεταφέρει την πίεση κατευθείαν στην αντλία. Η βενζίνη σε νησιωτικές περιοχές έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο ευρώ ανά λίτρο, ενώ κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι το ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον έως τα μέσα του φθινοπώρου. Η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει το πιο ορατό σύμπτωμα. Το ελληνικό νοικοκυριό βιώνει καθημερινά τη συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Διπλή ανάγνωση

Στο εσωτερικό της γαλάζια παράταξης η ανάγνωση είναι διπλή. Η οικονομία θεωρείται ταυτόχρονα η Αχίλλειος πτέρνα των επόμενων εκλογών αλλά και το δυνατό σημείο της κυβέρνησης . Στελέχη που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες σημειώνουν ότι η μακροοικονομική σταθερότητα, η επενδυτική βαθμίδα, η ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, συγκροτούν τον βασικό άξονα της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας απέναντι στα νέα σχήματα της αντιπολίτευσης. Οι ίδιοι παραδέχονται όμως ότι το αφήγημα συντρίβεται καθημερινά μπροστά στο ταμείο του σουπερμάρκετ. Το χάσμα ανάμεσα στη στατιστική και τη βιωμένη πραγματικότητα θεωρείται το πιο δύσκολο μέτωπο. Η ΔΕΘ του επόμενου Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ευκαιρία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια και να δώσει προοπτική ότι τα πράγματα μπορεί να βελτιωθούν. Η εξέλιξη αυτή, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια, αλλά από τη διεθνή συγκυρία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το αν μέχρι τότε θα έχει τερματιστεί ή όχι ο πόλεμος στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει, όμως, να παλέψει μόνο την ακρίβεια, αλλά και άλλα δύο σημαντικά προβλήματα.

Η οικονομία επομένως δεν είναι ένα ζήτημα ανάμεσα σε άλλα. Είναι ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο θα κριθεί η δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να έχει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία. Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου εκτιμούν ότι το παράθυρο για μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος κλείνει αυτόν τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα που τους απασχολεί, εάν η απάντηση που θα δοθεί από κυβερνητικής πλευράς στη ΔΕΘ δεν θα είναι αποτελεσματική για την οικονομία του κάθε νοικοκυριού και αν οι πολίτες θα ψηφίσουν με βάση την προοπτική και τη σταθερότητα όπως δείχνει σε μεγάλο βαθμό η χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse, ή τιμωρητικά για την ακρίβεια που έχουν υποστεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

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