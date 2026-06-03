Το άγχος της χαλαρής πρώτης κάλπης – Το φοβάται το Μαξίμου και ο πήχης για τις εκλογές

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την λογική της χαλαρής ψήφου η οποία μπορεί να στοιχίσει ιδιαίτερα στην ΝΔ, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα να επενδύει στη στρατηγική της μίας κάλπης.

Στην πραγματικότητα τα γαλάζια στελέχη θέλουν να αντιμετωπίσουν την λογική της δεύτερης κάλπης η οποία ακούγεται όλο και περισσότερο από τα στελέχη των άλλων κομμάτων.

Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι ότι όλα θα κριθούν στην πρώτη κάλπη και γι αυτό το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να λάβει ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.

Με λίγα λόγια οι συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν οτι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν από τώρα την λογική της ψήφου διαμαρτυρίας και γι αυτό διαμηνύουν ότι η κάλπη είναι μία.

Με δεδομένο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την δυσαρέσκεια των πολιτών στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στο στεγαστικό αλλά και στα σκάνδαλα που ταλανίζουν την χώρα στην κυβέρνηση φοβούνται ότι αυτό το κύμα δυσαρέσκειας μπορεί να εκφραστεί στην πρώτη κάλπη με την λογική ότι στην δεύτερη θα κριθούν όλα.

Αν λοιπόν στις πρώτες εκλογές η ΝΔ εμφανιστεί με χαμηλά ποσοστό γύρω στο 25% τότε πολύ δύσκολα αυτή η εικόνα μπορεί να αλλάξει στις δεύτερες κάλπες ακόμα και αν τα διλλήματα είναι πολύ σοβαρά.

Φυσικά μία τέτοια εξέλιξη απομακρύνει ιδιαίτερα την ΝΔ από το θέμα της αυτοδυναμίας αφού θεωρείται πολύ δύσκολο στην δεύτερη κάλπη το κυβερνών κόμμα να εμφανιστεί με επιπλέον δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη με ένα καλό αποτέλεσμα η ΝΔ μπορεί να γίνει ο καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων θέτοντας όρους για κυβέρνηση συνεργασίας.

Παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στο εύρημα των δημοσκοπήσεων που λέει ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν την σταθερότητα στην χώρα απέναντι σε αυτούς που ζητούν κυβερνητική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό καθημερινά πλέον επιχειρείται η ανάσχεση των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος εμφανίζεται ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της Μαρίας Καρυστινού η οποία καταγράφει και αυτή μία καλή δημοσκοπική παρουσία ενώ δεν περνά απαρατήρητο και το γεγονός ότι πληθαίνουν τα σενάρια για το κόμμα ατού Αντώνη Σαμαρά.

Φυσικά τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου δίνουν ιδιαίτερη σημασία και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων και ιδιαίτερα σε ποιες ηλικίες έχουν πρόβλημα.

Οι νεότερες ηλικίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, είναι οι ομάδες που έχει υποχωρήσει ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα. Ένα κομμάτι ψηφοφόρων από αυτές τις ομάδες εχει απευθυνθεί μάλιστα την γκρίζα ζώνη και κανείς δεν γνωρίζει που θα καταλήξει στις εκλογές.

Προφανώς τα κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν το βάρος τους στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, και στα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, με έμφαση σε νέες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Παράλληλα προχωρά την μεταρρυθμιστική ατζέντα για την επόμενη τετραετία, ως το 2030, με κορωνίδα την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

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