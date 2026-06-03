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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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03.06.2026 09:19

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ

03.06.2026 09:19
mantzouranis_SYRIZA

Με επιστολή του παραιτείται από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και από μέλος του κόμματος ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Στην επιστολή παραίτησή του αναφέρει:

«Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
με βάση την πολιτική διαδρομή, την εμπειρία και την άποψη καθενός για όσα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην προοδευτική παράταξη και την πατρίδα μας, καθώς και με κριτήριο τη συμβολή στην έξοδο από τα σημερινά επικίνδυνα αδιέξοδα, που δημιουργεί η διακυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβάλλονται δύσκολες αποφάσεις.

Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής
Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ’ αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όσους συμπορευτήκαμε στη συλλογική διαδρομή για την προκοπή της πατρίδας με συντροφικότητα και εμπιστοσύνη.

Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθούμε και πάλι μαζί, γιατί ό,τι κι αν αυτή τη στιγμή μας διαφοροποιεί, παραμένει ζωντανή και μας ενώνει η αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ’ όλα την Ελλάδα».

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