Χαρίτσης: «Η αποχώρηση δύσκολη, αλλά πολιτικά αναγκαία» – Τι είπε για Τσίπρα και την επόμενη μέρα στην Αριστερά

Την αποχώρηση του ίδιου και ομάδας στελεχών από τη Νέα Αριστερά υπερασπίστηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για μια απόφαση δύσκολη μεν, αλλά πολιτικά επιβεβλημένη.

Την ίδια στιγμή, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την ανάγκη διαμόρφωσης ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συνεργασιών.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε το φορτισμένο κλίμα που συνόδευσε την απόφαση αποχώρησης, επισημαίνοντας ότι η πολιτική διαδικασία εμπεριέχει και έντονη ανθρώπινη διάσταση.

«Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Αναγκαία πολιτικά, αλλά αυτό δεν παύει να περικλείει συναισθήματα και δυσκολίες», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι λόγοι που οδήγησαν στην κίνηση αυτή αποτυπώνονται σε κείμενο που υπογράφεται από 150 στελέχη, πρώην βουλευτές και μέλη κομματικών οργάνων. Ο ίδιος στάθηκε στη στρατηγική κατεύθυνση της Νέας Αριστεράς ως βασικό σημείο διαφωνίας. «Σεβόμαστε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τις απόψεις των συντρόφων μας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πορεία που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδη και οδηγεί στην πολιτική περιθωριοποίηση», σημείωσε.

Ενότητα και διεργασίες στον προοδευτικό χώρο

Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι η χώρα διανύει περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών μεταβολών, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο.

Τόνισε ότι όσοι αποχώρησαν αισθάνονται την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά στις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες καθιστούν το αίτημα αυτό ακόμη πιο επιτακτικό. «Το ζήτημα της συσπείρωσης δυνάμεων και της ενότητας της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και θα συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες, ακόμη και εκτός κομματικών σχηματισμών, αναγνωρίζουν την ανάγκη για ευρύτερες συγκλίσεις με βάση ένα σαφές πολιτικό σχέδιο.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης παραδέχθηκε ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στον προοδευτικό χώρο. «Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον χώρο της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», είπε.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια συγκυρία όπου μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου είχε αποστασιοποιηθεί από την ενεργό πολιτική.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κοινωνική απήχηση δεν επαρκεί από μόνη της για να παραχθούν πολιτικά αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο, απαιτείται σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένη στρατηγική. «Χρειάζεται μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που να μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή», ανέφερε, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη μέχρι τώρα λειτουργία του νέου φορέα.

Παρότι δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το νέο κόμμα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση μιας ευρύτερης πολιτικής πλειοψηφίας. «Το πιο σημαντικό δεν είναι οι μικροανταγωνισμοί στον χώρο της Αριστεράς, αλλά η δυνατότητα να διαμορφωθεί μια πλειοψηφική πρόταση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημείωσε.

Για να περιγράψει τη στρατηγική που θεωρεί αναγκαία, χρησιμοποίησε χαρακτηριστική φράση: «Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Το θέμα είναι να μπορείς να κατακτήσεις την πόλη».

Οι πιθανές συνεργασίες και το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με πιθανή συνεργασία μεταξύ του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, ο κ. Χαρίτσης διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωπική τοποθέτηση και όχι επίσημη θέση της Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός ως προς τη συζήτηση ευρύτερων συνεργασιών, θέτοντας ως προϋπόθεση ένα σαφές πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο. «Δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους, με ποιο πρόγραμμα και για ποιο σκοπό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν αποκλείει καμία πρόταση που μπορεί να συμβάλει σε προοδευτικές συγκλίσεις.

Ωστόσο, επανέλαβε ότι προτεραιότητα παραμένει η εσωτερική ενότητα της Αριστεράς πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη πολιτική συζήτηση.

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