Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν οι επτά, διαλύεται η ΚΟ – Τι αναφέρουν στην επιστολή τους 150 στελέχη, «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση»

Τίτλοι τέλους για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς καθώς όπως είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες, επτά από τους έντεκα βουλευτές του κόμματος αποχωρούν εξαιτίας των αγεφύρωτων διαφορών με την πλειοψηφία, όσον αφορά στις μελλοντικές συνεργασίες.

Οι επτά βουλευτές που επέλεξαν την έξοδο, (με φόντο και τη νεοϊδρυθείσα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα) είναι οι: Αλέξης Χαρίτσης, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ (ο έτερος μειονοτικός βουλευτής που ανήκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα καθώς ο Οζγκιούρ Φερχάτ, έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί).

Λίγο αργότερα η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται και από το βουλευτικό αξίωμα.

Τη δήλωση – επιστολή στην οποία εξηγούν τους λόγους της αποχώρησης τους συνολικά υπογράφουν, 150 στελέχη του κόμματος (βουλευτές, πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη Νομαρχιακών Επιτροπών).

Μετά την ανεξαρτητοποίηση των 7, ως βουλευτές της Νέας Αριστεράς παραμένουν η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι ωστόσο δεν θα έχουν στο εξής τα δικαιώματα κοινοβουλευτικής ομάδας για την οποία απαιτούνται 10 βουλευτές.

«Δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση»

Στην κοινή τους επιστολή, τα 150 στελέχη κάνουν λόγο για «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση», σημειώνοντας ότι «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του».

Υπογραμμίζουν ότι η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε με στόχο να εκφράσει μια διαφορετική πολιτική προοπτική για την Αριστερά και την κοινωνία, απέναντι —όπως σημειώνουν— στον «εκφυλισμό της πολιτικής ζωής» και στη λογική των χαμηλών προσδοκιών.

Παράλληλα αναφέρουν ότι το κόμμα διατήρησε «αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο» και ανέπτυξε έντονη κινηματική δράση, σε ένα περιβάλλον που, όπως εκτιμούν, γίνεται ολοένα πιο συντηρητικό και αυταρχικό. Τονίζουν επίσης ότι επεξεργάστηκαν και στήριξαν ριζοσπαστικές προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας και κοινωνίας.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται στη διατύπωση θέσεων, αλλά πρέπει να αποκτά κοινωνική απήχηση, δυναμική και τη δυνατότητα δημιουργίας πλειοψηφικών ρευμάτων που επηρεάζουν τις εξελίξεις.

Οι επτά αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την άνοδο της ακροδεξιάς, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο την προοπτική ενός «Λαϊκού Μετώπου».

Ωστόσο, εκτιμούν ότι η σημερινή στρατηγική της πλειοψηφίας της ηγεσίας δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

«Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία απαιτεί ευρύτερες συσπειρώσεις απέναντι στην κυβέρνηση.

Παράλληλα αναφέρουν ότι «το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη», επισημαίνοντας ότι δεν απαιτείται πλήρης πολιτική ταύτιση για κοινή πορεία των προοδευτικών δυνάμεων.

Στόχος, όπως λένε, πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού μετώπου, ικανού να μετατρέψει τις αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες πολιτικές.

Όλη η επιστολή

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία. Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη.

Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα.

Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές. Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε».

Οι υπογράφοντες:

