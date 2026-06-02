Ο Τσίπρας «απορροφά» τους «μικρούς» του προοδευτικού χώρου – Διαλυτικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Εβδομάδα διαλυτικών εξελίξεων για τα κόμματα που προήλθαν από τις διασπάσεις του «ενιαίου» ΣΥΡΙΖΑ, είναι η εβδομάδα που διανύουμε. Εξελίξεων που σχετίζονται απόλυτα με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, δηλαδή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αποτελέσει τον φορέα ανασύνθεσης της αριστεράς και κεντροαριστεράς σε ένα ενιαίο χώρο υπό την ηγεσία του Τσίπρα, και κατά τις πρώτες ενδείξεις το πετυχαίνει, καταρχάς «απορροφώντας» ζωτικές δυνάμεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και καταγράφοντας δεύτερη θέσεις στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση.

«Προσπέραση» Κόκκαλη

Στο μεταξύ μέσα σε αυτό το κλίμα διαλυτικών εξελίξεων, το «νήμα» έκοψε πρώτος ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Γραμματέα του ΚΟΣΜΟΣ, κάνοντας «προσπέραση» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝεΑΡ. Ακολούθως δήλωσε ότι παραιτείται και ο συμπρόεδρος Νίκος Ράπτης.

Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιήσεις 7 βουλευτών – υπό διάλυση η ΚΟ

Ο χρόνος για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, μετρά αντίστροφα, καθώς πιθανότατα ακόμη και σήμερα, αναμένονται οι αποχωρήσεις των 7 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχουν διαφωνήσει με την πλειοψηφία για τη συνεργασία με Τσίπρα. Οι αποχωρήσεις αναμένεται να συνοδευτούν από ανεξαρτητοποιήσεις με ένα κείμενο που θα παρουσιάζει τους λόγους. Οι βουλευτές που αποχωρούν είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, καθώς και την Έφη Αχτσιόγλου, το Νάσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τη Θεανώ Φωτίου, τη Μερόπη Τζούφη και τον Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Ήδη έχει αποχωρήσει, ανεξαρτητοποιούμενος ο έτερος μειονοτικός βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ.

Η αποχώρησή τους θα επιφέρει τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς θα απομείνουν μόνο 4 βουλευτές, (ούτως ή άλλως ο πήχης για συγκρότηση ΚΟ είναι ψηλά, στους 10 βουλευτές, για κόμματα που δεν μπήκαν στην Βουλή με τις εκλογές, αλλά προέκυψαν μετά από διάσπαση). Οι βουλευτές που μένουν στη Νέα Αριστερά αλλά πλέον θα περιέλθουν αναγκαστικά και αυτοί σε καθεστώς «ανεξάρτητων» είναι οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας.

ΣΥΡΙΖΑ: Προς εκρηκτική Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο

Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας (πιθανόν Πέμπτη) και της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο 6 Ιουνίου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα, καλείται πλέον να ανοίξει τα χαρτιά του για τη στάση του σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Προς το παρόν, με τη συνέντευξή του στον Ant1 την Παρασκευή, έδειξε να προϊδεάζει για «φιλική» προς τον Τσίπρα εισήγηση. Επικαλέστηκε τη στάση που τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή πως δηλαδή «πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας». Και πρόσθεσε πως ηενωτική στρατηγική που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η σωστή και ο ίδιος θα επιμείνει σε αυτή, και σε αυτό το πλαίσιο θα κάνει την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Τσίπρας λέει «όχι» σε συνεργασίες με άλλα κόμματα ο Σ. Φάμελλος επέμεινε στην ενωτική λογική λέγοντας «πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία» και ταυτόχρονα έδειξε ότι δεν θα κινηθεί σε λογική ρήξης με τον Τσίπρα. «Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς, πιέσεις» είπε.

Ως εκ τούτου αναμένεται ποια ακριβώς θα είναι η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και πόσο ξεκάθαρη θα είναι. Αν διακηρύξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Συμπαράταξη, αυτό θα μεταφραστεί ως πορεία αυτοδιάλυσης, ή έστω ως διακήρυξη μη αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Κάτι που θα προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις της συμμαχίας Πολάκη – Παππά -Δούρου, οι οποίοι αντιτίθεται σφόδρα στο σενάριο αυτό. Ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του και ένα σενάριο για πρόταση μομφής – στην περίπτωση «ταφόπλακας» στην αυτόνομη κάθοδο – προς τον Σωκράτη Φάμελλο.

Πάντως, παραιτήσεις βουλευτών δεν αναμένονται ακόμη, πιθανόν αυτό να γίνει κοντά στις εκλογές, ενώ σίγουρα πολλοί θα περιμένουν τις δημοσκοπήσεις Ιουνίου – Ιουλίου για να βεβαιωθούν για τη σταθεροποίηση Τσίπρα στην δεύτερη θέση.

