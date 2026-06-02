Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

To γλάσο καθρέπτη χρησιμοποιείται από τους ζαχαροπλάστες για να δώσει μια επαγγελματική εμφάνιση ακόμα και στα πιο απλά γλυκά. Μπορεί να γίνει εύκολα στο σπίτι, με μερικά κοινά υλικά και χωρίς ζελατίνη ή περίπλοκες διαδικασίες.

Η παρακάτω εκδοχή είναι ιδανική για γλασάρισμα σε σκέτα φρέσκα φρούτα, τάρτες, τσιζκέικ, μους και κέικ ψυγείου. Το αποτέλεσμα είναι μια λεία, γυαλιστερή και διαφανής επιφάνεια που προστατεύει το επιδόρπιο και το κάνει οπτικά άψογο.

Υλικά για τη Συνταγή

100 γραμμάρια νερό

60 γραμμάρια ζάχαρη

8 γραμμάρια κορν φλάουρ

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

*Αυτές οι ποσότητες είναι ιδανικές για το γλασάρισμα ενός κέικ 22–24 εκ. ή για πολλά φρούτα ή μερίδες επιδόρπιου.

Εκτέλεση

Αδειάστε το νερό σε μια κατσαρόλα και προσθέστε τη ζάχαρη, το κορν φλάουρ και τον χυμό λεμονιού.

Ανακατέψτε καλά με ένα σύρμα χειρός (αυγοδάρτη) όσο είναι ακόμα κρύο, φροντίζοντας να διαλυθεί εντελώς το κορν φλάουρ για να μην σχηματιστούν σβόλοι κατά το μαγείρεμα.

Τοποθετήστε την κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και συνεχίστε το συνεχές ανακάτεμα. Μέσα σε λίγα λεπτά, το μίγμα θα αρχίσει να πήζει και να γίνεται διαφανές.

Μόλις βράσει, χαμηλώστε ελαφρώς τη φωτιά και το αφήστε το έτσι να σιγοβράσει για 15-20 δευτερόλεπτα , ανακατεύοντας συνεχώς.

Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε το γλάσο να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι σημαντικό να μην το χρησιμοποιήσετε όσο είναι ακόμα ζεστό: καθώς κρυώνει, αποκτά την τέλεια υφή για να το αλείψετε με ένα πινέλο στα επιδόρπια ή να περιχύσετε τα κέικ χωρίς να τρέχει. Θα πρέπει να το σκεπάσετε όμως με πλαστική μεμβράνη που να εφάπτεται στην επιφάνειά του, για να μην πιάσει κρούστα.

Συμβουλές

Μπορείτε να αρωματίσετε το διάφανο γλάσο με λίγη κανέλα, βανίλια, δυόσμο ή να αντικαταστήσετε την ποσότητα του νερού με χυμό μήλου για περισσότερη γεύση και άρωμα.

Υπάρχει η μέθοδος της ζελατίνης, της πηκτίνης και του αγάρ αγάρ και η πιο απλή διάφανη επικάλυψη των φρούτων με αραιωμένη μαρμελάδα βερίκοκο. Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας μαρμελάδα βερίκοκο με ένα κουταλάκι του γλυκού καυτό νερό για ένα γρήγορο και στιγμιαίο γλάσο.

