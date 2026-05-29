Δροσιστικό ρυζόγαλο με κρέμα πορτοκάλι

Η παραδοσιακή συνταγή για πεντανόστιμο ρυζόγαλο μετατρέπεται σε μια πιο μοντέρνα και καλοκαιρινή εκδοχή με την προσθήκη βελούδινης και δροσιστικής κρέμας πορτοκαλιού.

Ένα ανάλαφρο και αρωματικό επιδόρπιο που συνηθίζεται πολύ στον αραβικό κόσμο και στις κουζίνες της Μέσης Ανατολής.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το ρυζόγαλο

1 ½ λίτρο γάλα

¾ φλιτζανιού ρύζι γλασέ ή καρολίνα

½ φλιτζάνι νερό

½ φλιτζάνι ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

5 κόκκοι μαστίχας κοπανισμένοι (προαιρετικά)

1 κουταλιά της σούπας ανθόνερο πορτοκαλιού (προαιρετικά)

Για την κρέμα πορτοκάλι

5 φλιτζάνια φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκαλιού

7 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ

¾ φλιτζανιού ζάχαρη

Εκτέλεση

1. Για να φτιάξετε το ρυζόγαλο, ξεπλύντε ελαφρά το ρύζι και στραγγίξτε το.

2. Βάλτε σε μια κατσαρόλα το γάλα μέχρι να έρθει σε βρασμό, χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε το ρύζι και το νερό. Βράστε τα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να ψηθεί το ρύζι και να πήξει το γάλα. Ο χρόνος εξαρτάται από τον τύπο ρυζιού που θα χρησιμοποιήσετε.

3. Μόλις είναι έτοιμο, ρίξτε τη ζάχαρη, τη μαστίχα κοπανισμένη, το ανθόνερο πορτοκαλιού και τη βανίλια και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί καλά η ζάχαρη.

4. Αφαιρέστε από τη φωτιά και γεμίστε τα μπολ σερβιρίσματος που θα χρησιμοποιήσετε, αφήνοντας λίγο χώρο και για την κρέμα πορτοκαλιού. Αφήστε το ρυζόγαλο να κρυώσει εντελώς προτού προσθέστε την πουτίγκα πορτοκαλιού.

5. Για να προετοιμάσετε την κρέμα πορτοκαλιού, βάλτε τα 4 φλιτζάνια χυμού σε μια κατσαρόλα, διαλύστε στο υπόλοιπο 1 φλιτζάνι το κόρν φλάουρ και προσθέστε το κι αυτό στην κατσαρόλα. Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να έρθει σε βρασμό η κρέμα. Χαμηλώστε τη φωτιά, μαγειρέψτε για ακόμα 5 λεπτά, ρίξτε τη ζάχαρη και ανακατέψτε καλά μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

6. Αποσύρετε από τη φωτιά και με προσεκτικές κινήσεις ρίξτε την κρέμα πορτοκάλι πάνω από το ρυζόγαλο και αφήστε να κρυώσει εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου, προτού το τοποθετήσετε στο ψυγείο.

Συμβουλή

Κατά τη διάρκεια παρασκευής του ρυζόγαλου, αν το ρύζι έχει μαγειρευτεί και το γάλα δεν έχει πήξει, διαλύστε 1-2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ σε ½ φλιτζάνι νερό και ρίξτε το στο μίγμα, ανακατεύοντας συνεχώς, σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει και να δημιουργηθεί μια κρέμα.

