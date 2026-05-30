Ελαφριά ζυμαρικά με σπανάκι και ρικότα

Τα ζυμαρικά με ρικότα και σπανάκι είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό πρώτο πιάτο, ιδιαίτερα δημοφιλές στην κεντρική και βόρεια Ιταλία, ειδικά στο Λάτσιο, την Τοσκάνη και την Εμίλια-Ρομάνια.

Η κρεμώδης υφή επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση κρέμας γάλακτος, χάρη στην καλά αναμεμειγμένη ρικότα και το άμυλο που απελευθερώνεται από τα ζυμαρικά κατά το ανακάτεμα στην κατσαρόλα με το νερό του βρασμού.

Υλικά για τη Συνταγή

400 γραμμάρια κοντά ζυμαρικά (βίδες, πέννες, φιογκάκια)

400 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι

1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένο

5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

200 γραμμάρια ρικότα από αγελαδινό γάλα

Τριμμένη παρμεζάνα

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύντε το σπανάκι καλά, τοποθετώντας το σε ένα σουρωτήρι κάτω από τρεχούμενο νερό. Στραγγίστε το, στύβοντάς το με τα χέρια για να φύγει η περίσσεια νερού και στεγνώνοντάς το ταμποναριστά με ένα καθαρό πανί.

2. Λιώστε το σκόρδο και βάλτε το σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με το λάδι και το σπανάκι. Σοτάρετε το σπανάκι σε χαμηλή φωτιά, προσθέτοντας μια πρέζα αλάτι και πιπέρι και ανακατεύοντας μέχρι να εξατμιστεί το νερό.

3. Βράστε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στραγγίστε τα ένα λεπτό πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος που αναγράφεται στο πακέτο, κρατώντας περίπου μισή κουτάλα από το νερό του βρασμού.

4. Προσθέστε τη ρικότα στο ίδιο σκεύος που μαγειρέψατε το σπανάκι, αραιώστε την με το νερό του βρασμού και ρίξτε τα ζυμαρικά. Ανακατέψτε τα πάντα για ένα λεπτό και στη συνέχεια σερβίρετε με άφθονη τριμμένη παρμεζάνα.

Συμβουλή

Μπορείτε να συμπληρώσετε το πιάτο με λίγο ξύσμα λεμονιού στο τέλος, ή με την προσθήκη τραγανού μπείκον , ή τέλος με ελαφρώς καβουρδισμένα καρύδια ή κουκουνάρια . Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ρικότα, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με ένα μίγμα ανθότυρου με τυρί κρέμα ή με γαλοτύρι ή μυζήθρα ανάλατη , αλλά θα έχει πιο ξινή γεύση.

