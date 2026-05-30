Ακίνητα: Οι τιμές ανεβαίνουν, οι αγοραπωλησίες πέφτουν και η αγορά αρχίζει να «ξεφουσκώνει»

Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να ακριβαίνει, αλλά όχι με τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά σχεδόν σε όλη τη χώρα, όμως πίσω από την εικόνα των αυξήσεων αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια κόπωσης. Οι αγοραπωλησίες μειώνονται, οι αυξήσεις στα ενοίκια επιβραδύνονται και σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται ακόμη και μειώσεις.

Τα στοιχεία που παρουσίασε το Spitogatos για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν μια αγορά που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαρκή έλλειψη κατοικιών και στη μειωμένη δυνατότητα των νοικοκυριών να ακολουθήσουν το ράλι των τιμών.

Η πρώτη ένδειξη έρχεται από τις πωλήσεις κατοικιών. Οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό παραμένει υψηλό, ωστόσο είναι χαμηλότερο από το 8,8% που είχε καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα επαγγελματικά ακίνητα, όπου η αύξηση των ζητούμενων τιμών περιορίστηκε στο 5,1% από 7,8%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην αγορά ενοικίων. Τα ενοίκια συνεχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση. Η μέση ζητούμενη τιμή κατοικίας προς μίσθωση αυξήθηκε κατά 4,2%, έναντι 6,7% το 2025.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, οι συναλλαγές ακολουθούν την αντίθετη πορεία. Οι πωλήσεις κατοικιών εμφανίζονται μειωμένες κατά 13,35% σε σχέση με πέρυσι. Με απλά λόγια, περισσότεροι ψάχνουν ακίνητα, αλλά λιγότεροι καταφέρνουν τελικά να αγοράσουν.

Το φαινόμενο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες των πωλητών και στις πραγματικές δυνατότητες των αγοραστών. Οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλότερο σε σχέση με την περίοδο των μηδενικών επιτοκίων. Έτσι, η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δυσκολεύεται να μετατραπεί σε συμβόλαια.

Στην Αθήνα, το Κέντρο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των αυξήσεων. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατέγραψαν άνοδο 7,9%, διατηρώντας την περιοχή στις πιο ακριβές και περιζήτητες της χώρας. Ωστόσο, και εδώ ο ρυθμός ανόδου είναι αισθητά χαμηλότερος από το περσινό 11,7%.

Τα Βόρεια Προάστια συνεχίζουν επίσης να κινούνται ανοδικά, ενώ ανθεκτικές παραμένουν οι Κυκλάδες, όπου η ζήτηση από ξένους αγοραστές εξακολουθεί να στηρίζει τις τιμές.

Στον αντίποδα, περιοχές που πρωταγωνίστησαν τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν να εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης. Στον Πειραιά η αύξηση των τιμών πώλησης περιορίστηκε στο 2,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη έπεσε στο 4,2% από το εντυπωσιακό 12,5% που είχε καταγραφεί το 2025.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στα ενοίκια. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια παρατηρούνται αρνητικές μεταβολές σε ορισμένες περιοχές. Στον Πειραιά οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ στις Κυκλάδες η πτώση έφτασε το 7%.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αρκετοί αναλυτές ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι η αγορά πλησιάζει τα όρια αντοχής των ενοικιαστών. Μετά από συνεχείς αυξήσεις, τα διαθέσιμα εισοδήματα δυσκολεύονται να ακολουθήσουν, γεγονός που αναγκάζει ιδιοκτήτες και επενδυτές να αναπροσαρμόσουν τις προσδοκίες τους.

Παρά τα πρώτα σημάδια εξομάλυνσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Οι αναζητήσεις για ελληνικά ακίνητα αυξήθηκαν και φέτος, με τους Αμερικανούς να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη μέση αξία αναζήτησης κατοικίας, η οποία ξεπερνά τις 358.000 ευρώ.

Ακολουθούν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σταθερό ενδιαφέρον καταγράφεται και από γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η Σερβία.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά ακινήτων δεν βρίσκεται πλέον στη φάση της εκρηκτικής ανόδου που χαρακτήρισε τα προηγούμενα χρόνια. Οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν, αλλά πιο αργά. Τα ενοίκια δείχνουν σημάδια κόπωσης σε ορισμένες περιοχές και οι αγοραπωλησίες υποχωρούν. Η αγορά δεν γυρίζει ακόμη σε πτώση, αλλά φαίνεται ότι περνά σε μια νέα περίοδο, όπου η λέξη-κλειδί δεν είναι πλέον η «έκρηξη», αλλά η «εξισορρόπηση».

