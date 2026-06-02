search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:49
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 08:43

Το Ρέθυμνο επενδύει στον ποδηλατικό τουρισμό

02.06.2026 08:43
electric_bike

Με μια οργανωμένη δράση που συνδυάζει τη φύση, την ιστορία και τη βιώσιμη κινητικότητα, ο δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ανάπτυξης του ποδηλατικού και εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δωρεάν περιήγηση με ηλεκτρικά ποδήλατα σε διαδρομή 22 χιλιομέτρων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες να γνωρίσουν σημεία ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ενδοχώρας του Ρεθύμνου. Η διαδρομή ξεκινά από την Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και περνά από την Παναγία Χαλεβή, το φαράγγι των Μύλων, το Χρωμοναστήρι, το Ρουσσοσπίτι και τη Μονή Αγίας Ειρήνης.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού και τη διεύρυνση των εμπειριών που προσφέρονται στους επισκέπτες πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα». Την ίδια στιγμή, αναδεικνύει τη δυναμική του ηλεκτρικού ποδηλάτου ως μέσου πρόσβασης σε περιοχές φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ποδηλατικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές θεματικού τουρισμού στην Ευρώπη, με ολοένα και περισσότερους προορισμούς να επενδύουν σε σχετικές υποδομές και εμπειρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ρέθυμνο επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του ως προορισμός φιλικός προς το ποδήλατο, αξιοποιώντας το φυσικό του περιβάλλον, την πολιτιστική του κληρονομιά και το εκτεταμένο δίκτυο διαδρομών της ενδοχώρας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και στην ανάδειξη της κρητικής υπαίθρου ως πυλώνα του τουριστικού προϊόντος του Ρεθύμνου.

Διαβάστε επίσης:

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

Le Figaro Nautisme: Η διακριτική κομψότητα των Λειψών

Κάρπαθος, ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

EFI_AXTSIOGLOU_0206
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης»

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

kalamata dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5’ μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:47
eleni_portaliou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

asap-rocky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

fylakes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

1 / 3