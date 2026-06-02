Το Ρέθυμνο επενδύει στον ποδηλατικό τουρισμό

Με μια οργανωμένη δράση που συνδυάζει τη φύση, την ιστορία και τη βιώσιμη κινητικότητα, ο δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ανάπτυξης του ποδηλατικού και εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δωρεάν περιήγηση με ηλεκτρικά ποδήλατα σε διαδρομή 22 χιλιομέτρων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες να γνωρίσουν σημεία ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ενδοχώρας του Ρεθύμνου. Η διαδρομή ξεκινά από την Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη και περνά από την Παναγία Χαλεβή, το φαράγγι των Μύλων, το Χρωμοναστήρι, το Ρουσσοσπίτι και τη Μονή Αγίας Ειρήνης.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου για την προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού και τη διεύρυνση των εμπειριών που προσφέρονται στους επισκέπτες πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα». Την ίδια στιγμή, αναδεικνύει τη δυναμική του ηλεκτρικού ποδηλάτου ως μέσου πρόσβασης σε περιοχές φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ποδηλατικός τουρισμός αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές θεματικού τουρισμού στην Ευρώπη, με ολοένα και περισσότερους προορισμούς να επενδύουν σε σχετικές υποδομές και εμπειρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ρέθυμνο επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του ως προορισμός φιλικός προς το ποδήλατο, αξιοποιώντας το φυσικό του περιβάλλον, την πολιτιστική του κληρονομιά και το εκτεταμένο δίκτυο διαδρομών της ενδοχώρας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και στην ανάδειξη της κρητικής υπαίθρου ως πυλώνα του τουριστικού προϊόντος του Ρεθύμνου.

