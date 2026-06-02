Στη Γαλλία νέο τμήμα της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας για το ΠΝ

Ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο καταγράφηκε στο πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς νέο προ-εξοπλισμένο τμήμα της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» έφτασε στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

Το συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάστηκε από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και πρόκειται να ενσωματωθεί στη φρεγάτα που βρίσκεται ήδη υπό ναυπήγηση για λογαριασμό του ελληνικού στόλου. Η παράδοση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ενεργής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο στρατηγικής σημασίας πρόγραμμα των FDI.

Σύμφωνα με τη Naval Group, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν από το 2022 στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ομίλου, αναλαμβάνοντας την κατασκευή τμημάτων τόσο για τις φρεγάτες που προορίζονται για τη Γαλλία όσο και για εκείνες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό.

Μέχρι σήμερα η ελληνική εταιρεία έχει ολοκληρώσει και παραδώσει 15 από τα συνολικά 21 blocks που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο του προγράμματος.

Η γαλλική εταιρεία κάνει λόγο για μια επιτυχημένη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα των κατασκευών και η συνέπεια στις παραδόσεις από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ενισχύουν την ομαλή εξέλιξη και την έγκαιρη ολοκλήρωση των φρεγατών FDI.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες αποστολές προς τη Γαλλία, καθώς ήδη έχουν προγραμματιστεί επιπλέον παραδόσεις τμημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο πλαίσιο της συνέχισης του ναυπηγικού έργου.

