ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:57
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 10:37

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα «χώνει» στις ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: «Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη»

Την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την υπό όρους αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι επιχειρείται ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης και υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, οι αποφάσεις για την αποφυλάκιση κρατουμένων ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστικά όργανα και κάλεσε σε σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εν λόγω δημόσια τοποθέτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι “Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο”, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι “παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή”.

Είναι απο τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών αλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων απο την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος απο ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.»

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου – «Είναι μια πράξη συνείδησης»

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του

TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο χέρι της Βασιλικής, τα 5' μέχρι να φτάσει η Αστυνομία - Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία της 39χρονης

ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο ASAP Rocky έρχεται στην Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

