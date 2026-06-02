Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τα «χώνει» στις ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: «Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη»

Την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την υπό όρους αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι επιχειρείται ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης και υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, οι αποφάσεις για την αποφυλάκιση κρατουμένων ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστικά όργανα και κάλεσε σε σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην εν λόγω δημόσια τοποθέτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι “Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο”, ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι “παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή”.

Είναι απο τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών αλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων απο την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος απο ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.»

