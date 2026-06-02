ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 11:56
ΕΛΛΑΔΑ

02.06.2026 11:40

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο άνδρα ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που αφορούσαν αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κρατούμενος είχε καταδικαστεί από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών σε ποινή κάθειρξης επτά ετών, έξι μηνών και τεσσάρων ημερών, ενώ η αποφυλάκισή του προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2031.

Η απόδραση διαπιστώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του δραπέτη.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να διαφύγει από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το αν ο 48χρονος έλαβε βοήθεια από συνεργούς ή τρίτα πρόσωπα για να υλοποιήσει το σχέδιο απόδρασής του.

