Βαρουφάκης για Τσίπρα: Tο σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές

Στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε ότι «το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές» αλλά και στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του την Τρίτη.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ είπε ότι «το πρόβλημα με τη Νέα Αριστερά ήταν ότι δημιουργήθηκε χωρίς πολιτικό λόγο, αυτοί που υπήγαν εκεί δεν είχαν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πάλι διασπώνται χωρίς πολιτικό πρόταγμα επειδή κάποιοι θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα

Όπως είπε για τον κόσμο που στηρίζει τη ΝΕΑΡ είπε «ήταν εγκλωβισμένοι σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν πλέον αριστερός ούτε καν σοσιαλδημοκρατικός, μετά εγκλωβίστηκαν σε μια ΝΕΑΡ που δεν είχε λόγο ύπαρξης και τώρα είναι σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει»

Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «το να μην θέλει να είναι μαζί μου γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά το καταλαβαίνω. Το όνομά του θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγεινή εντύπωση η στάση του για αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με το καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτελίζει».

Ανέφερε, μάλιστα, σκωπτικά για τη διακήρυξη της ΕΛΑΣ του Τσίπρα πως «όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτα. Θέλει να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ Του 17% χωρίς να λέει τίποτα.

Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, θα πει κάτι γι’ αυτό; Ο ίδιος ήταν ο λόγος που απέτυχαν τα πράγματα με τα κόμματα της αριστεράς.

Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σα να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον Κολοκοτρώνη και είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά και αυτό να λέει “αυταπάτη”».

Συνεχίζοντας την επίθεση στον κ. Τσίπρα είπε ότι «είναι αυτός που τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έστρωσε το χαλί στον Μητσοτάκη.

