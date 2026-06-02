Συναγερμός στο Λουτράκι – Αγνοείται 38χρονος κολυμβητής (video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό αγνοούμενου 38χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, στην θαλάσσια περιοχή του Όρμου Λουτρακίου. Ο 38χρονος αγνοείται από τα ξημερώματα της Τρίτης (2/6).

Στις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετέχουν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά σκάφη, ιδιώτης δύτης, δύο οχήματα του Λιμενικού από ξηράς, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, έχει βρεθεί ένα ζευγάρι παντόφλες στην παραλία «Νεράιδα».

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 Μποφόρ.

