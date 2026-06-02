Λίγο πριν επισημοποιηθεί η αποχώρηση των 7 βουλευτών και 150 στελεχών συνολικά από τη Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τοποθετήθηκε για την διάλυση της ΚΟ.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς σε συνέντευξη στον Alpha Radio 98.9 είπε πως η κίνησή τους «είναι σεβαστή», ωστόσο τόνισε -αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα- ότι η «ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη από απαντήσεις στα πραγματικά τους προβλήματα και όχι από προσπάθειες να στρογγυλέψει ο πολιτικός λόγος, στο πλαίσιο απόπειρας πολιτικών κομμάτων να προσεταιριστούν μεγαλύτερα ακροατήρια».

Χαρακτήρισε την ΕΛ.ΑΣ ως ένα κόμμα που ακολουθεί «λάθος δρόμο, που δεν δίνει διέξοδο ούτε ελπίδα στους πολίτες για να υπερβούμε τη δομική κρίση τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και της Αριστεράς».

Συνεχίζοντας την κριτική του για το κόμμα του Αλ. Τσίπρα, είπε πως «μέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια. Κανείς δεν είναι ενάντια σε ένα σοκ εντιμότητας, στη φορολογική δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη ή σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Το ζητούμενο όμως είναι αυτά να γίνουν ταληράκια».

Προεξόφλισε δε για την προεκλογική περίοδο, πως η ΕΛ.ΑΣ «θα επικεντρωθεί περισσότερο στην “κοκορομαχία” με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Αυτή η λογική δεν είναι προωθητική για τα συμφέροντα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού, από τη σκοπιά μιας πολιτικής που θεωρεί ότι χρειάζεται σύγκρουση με συμφέροντα, είτε αυτά είναι τα ολιγοπώλια της ενέργειας, είτε οι τράπεζες, είτε τα συμφέροντα που συνδέονται με τη στεγαστική κρίση».

Σε ερώτηση αν το κόμμα του κ. Τσίπρα εκφράζει την Αριστερά, αφού φέρει τη λέξη «Αριστερή» στον τίτλο του, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι υπάρχει το ζήτημα της ταμπέλας και το ζήτημα της ουσίας. «Ο τρόπος με τον οποίο το κόμμα του κ. Τσίπρα μετέρχεται τον τίτλο της Αριστεράς είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς» σχολίασε.

«Γίνεται ένα παιχνίδι με τα σύμβολα της Αριστεράς και με την ιστορική σύνδεση της Αριστεράς με έννοιες και παραδόσεις, ενώ στο επίπεδο του πολιτικού περιεχομένου απέχει πάρα πολύ».

