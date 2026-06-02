Προς αποδοχή της έδρας ο Δραγασάκης μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου, φήμες για ανεξαρτητοποίηση – 2ο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι μετά τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ

Προς αποδοχή της έδρας φαίνεται να προσανατολίζεται ο Γιάννης Δραγασάκης, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, καθώς είναι ο πρώτος επιλαχών στη Δυτική Αθήνα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα δεχτεί την έδρα αλλά θα ανεξαρτητοποιηθεί, κάτι που θεωρείται ως μια πρώτη ένδειξη ότι θα στηρίξει το εγχείρημα Τσίπρα στη συνέχεια.

Σημειώνεται ότι θα είναι ο 40ος ανεξάρτητος βουλευτής, με τους ανεξάρτητους βουλευτές -μετά και τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς– να αποτελούν τη «δεύτερη δύναμη» στη Βουλή.

