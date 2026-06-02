Άδωνις μιλά για «κυβίστηση» Χειλάκη: «Έχει την κατανόηση και την συμπάθειά μου κακίες εγώ ποτέ δεν κρατώ σε αυτά»

Υπόνοιες για «κυβίστηση» από τον Αιμίλιο Χειλάκη αφήνει σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ηθοποιός που στηρίζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «ΕΛΑΣ», είχε πει καλά λόγια για τον Άδωνι Γεωργιάδη πριν από καιρό, με τον Υπουργό να σχολιάζει το γεγονός ότι φαίνεται πως τα… ξέχασε.

ΕΙδικότερα, ο Αιμίλιος Χειλάκης είχε πει ότι ξέρει ανθρώπους που μισούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά ο Υπουργός Υγείας τους είχε βοηθήσει. Πλέον λέει πως ήταν σκωπτικός όταν έκανε την παραπάνω δήλωση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε το θέμα τονίζοντας ότι μεταξύ των δηλώσεών του, μεσολάβησε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ είπε για τον ηθοποιό ότι: «Έχει την κατανόηση και την συμπάθειά μου κακίες εγώ ποτέ δεν κρατώ σε αυτά.»

Αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στην ανάρτησή του:

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δήλωσης για μένα· του συμπαθεστάτου κ. Χειλάκη, μεσολάβησε η ίδρυση του Κόμματος @atsipras το οποίο και δημοσίως υποστήριξε….έχει την κατανόηση και την συμπάθειά μου κακίες εγώ ποτέ δεν κρατώ σε αυτά…. pic.twitter.com/BK84IOPy57 June 2, 2026

«Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δήλωσης για μένα· του συμπαθεστάτου κ. Χειλάκη, μεσολάβησε η ίδρυση του Κόμματος @atsipras το οποίο και δημοσίως υποστήριξε…. Έχει την κατανόηση και την συμπάθειά μου κακίες εγώ ποτέ δεν κρατώ σε αυτά….».

