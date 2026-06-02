ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:24
Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση για την απουσία των κατηγορούμενων – Η εισαγγελική πρόταση

Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παραστάσης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το δικαστήριο διέκοψε για να λάβουν κάποιοι συνήγοροι την εισαγγελική πρόταση και να συνεχίσουν την τοποθέτηση τους στην αυριανή συνεδρίαση.

Η εισαγγελική πρόταση

Θυμίζουμε πως οι κατηγορούμενοι δια των συνηγόρων τους διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, του σωματείου μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, του ελληνικού Δημοσίου και για όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος

Σήμερα η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που προβλέπει την παρέμβαση των Δικηγορικών Συλλόγων σε υποθέσεις μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Αντιθέτως πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις του ελληνικού Δημοσίου, του σωματείου μηχανοδηγών και οι παραστάσεις για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Στη σημερινή συνεδρίαση από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες ήταν τρεις, με τη συνήγορο συγγενών θυμάτων και τραυματιών Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναφέρει πως αποτελεί «βαρύτατη προσβολή» η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων.

Σε εκείνο το σημείο συνήγορος κατηγορούμενου στελέχους του ΟΣΕ έκανε λόγο για «ποινικό λαϊκισμό» επισημαίνοντας τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και προκαλώντας την αντίδραση συγγενών θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Οι 36 κατηγορούμενοι στην υπόθεση -στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με πέντε αδικήματα.

Συγκεκριμένα, για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Σημειώνεται, τέλος, πως η πρόεδρος ανακοίνωσε και τις δικάσιμους του Ιουλίου με την τελευταία να είναι στις 28/7. Συνολικά μέσα στον Ιούλιο ορίστηκαν 11 δικάσιμοι.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας

«Πολυτέλεια» ο κλιματισμός για έναν στους τρεις Ευρωπαίους παρά τους ολοένα και πιο συχνούς καύσωνες

Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία

Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής: Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι μετά τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ

«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο «60 Minutes» του CBS – Αντιδρούν οι δημοσιογράφοι στις επικείμενες αλλαγές και αμφισβητούν τον επικεφαλής

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

