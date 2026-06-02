8 στους 10 γονείς θέλουν κατάργηση των Πανελλαδικών – Αγωνία για την επαγγελματική αποκατάσταση

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και οι διαρκείς ανατροπές στην αγορά εργασίας δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τη νέα γενιά, αλλά και για τους γονείς της.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα με τίτλο «Σπουδές και Εργασία στην Εποχή της AI: Προβληματισμοί Γονέων της Gen Z», οι οικογένειες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και για τις επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών τους.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: το 81,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ενώ το 55% δηλώνει ότι ανησυχεί για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών του.

Πέρα όμως από τα ζητήματα σπουδών και εργασίας, η μεγαλύτερη αγωνία των γονέων φαίνεται να είναι βαθύτερη. Σχεδόν ένας στους δύο (48,5%) φοβάται ότι το παιδί του δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, ποσοστό που ξεπερνά τις ανησυχίες για οικονομικές δυσκολίες, λανθασμένες εκπαιδευτικές επιλογές ή ακόμη και για ενδεχόμενη μετανάστευση στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνει (στα ΝΕΑ) ο επιστημονικός διευθυντής της Employ Edu, Χρήστος Τασουδάνης, η έρευνα καταγράφει μια σημαντική μετατόπιση στις γονεϊκές προσδοκίες. Οι γονείς δεν αναρωτιούνται πλέον μόνο αν τα παιδιά τους θα εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά αν θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Αυστηρή κριτική στο σχολείο και το σύστημα προσανατολισμού

Ταυτόχρονα, η εικόνα που δίνουν οι γονείς για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ιδιαίτερα αρνητική. Η ικανότητα του σχολείου να προετοιμάζει τους μαθητές για την αγορά εργασίας βαθμολογείται μόλις με 1,63 στα 5, ενώ ακόμη χαμηλότερα αξιολογείται η παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού, με 1,55 στα 5.

Χαμηλή παραμένει και η βαθμολογία για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας (2,07/5), γεγονός που αναδεικνύει ένα διαχρονικό έλλειμμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η κριτική αυτή προέρχεται από ένα δείγμα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς το 74,2% των συμμετεχόντων διαθέτει πανεπιστημιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Την ίδια στιγμή, οι γονείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην ψηφιακή καθημερινότητα της Generation Z. Το 57,4% θεωρεί ότι η συνεχής χρήση κινητών τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τη μελέτη των παιδιών, ενώ ως βασικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς αναφέρουν τη μειωμένη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες (36,6%) και την ανάγκη για άμεση επιβράβευση (20,8%).

Ακρίβεια, νέα επαγγέλματα και αλλαγή νοοτροπίας

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ανησυχία, δεν αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα προβληματισμού. Αντίθετα, το αυξημένο κόστος ζωής αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας στις εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών, με το 64,4% να δηλώνει ότι επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις για σπουδές, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μετακίνηση σε άλλη πόλη.

Η έρευνα καταγράφει επίσης μια αξιοσημείωτη μεταβολή στις επαγγελματικές προτιμήσεις των γονέων. Η παραδοσιακή ασφάλεια του Δημοσίου φαίνεται να χάνει έδαφος, καθώς το 87,1% θα προτιμούσε για το παιδί του μια πορεία στον ιδιωτικό τομέα, την επιχειρηματικότητα ή την ακαδημαϊκή καριέρα.

Παράλληλα, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εκτιμούν ότι τα τεχνικά επαγγέλματα θα γνωρίσουν αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι οι αντιλήψεις γύρω από την έννοια της «σίγουρης επαγγελματικής διαδρομής» αλλάζουν σταδιακά.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι πολλοί γονείς δηλώνουν πως δεν αισθάνονται επαρκώς ενημερωμένοι ώστε να καθοδηγήσουν μόνοι τους τα παιδιά τους στις κρίσιμες αποφάσεις για σπουδές και καριέρα. Η ανάγκη για επαγγελματικό προσανατολισμό και εξειδικευμένη συμβουλευτική εμφανίζεται πλέον πιο έντονη από ποτέ, καθώς οι οικογένειες καλούνται να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα και δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνη που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές.

