Υπό έλεγχο η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/6) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Λίγο μετά τις 12:10 η φωτιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για την παρουσία ατόμων εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απομακρυνθεί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος καταδικασμένος για ναρκωτικά και όπλα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του